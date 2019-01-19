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北九州機場有什麼？泡足湯看飛機起降、伴手禮一次買齊

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▲北九州機場。（圖／記者于佳云攝）

▲北九州機場出境大廳。

記者于佳云／日本北九州報導、攝影

星悅航空自2018年10月開航直飛北九州，成了台灣目前唯一直飛北九州的航空公司，也讓喜愛日本旅遊的旅客多了更多旅遊新選擇。不過，由於過去沒有直飛航班，大部份旅客對北九州機場可能還有些陌生，《ETtoday新聞雲》特別整理了幾個重點和特色，下次有機會到北九州可別錯過。

▲北九州機場。（圖／記者于佳云攝）

▲入境大廳的服務台。

北九州機場位在北九州市東邊的一座人工島上，距離小倉車程約2個小時，北九州機場面積不大，基本上一入境後眼睛看到的範圍就是航廈的全部了！在入境大廳主要有服務台和一間便利商店，出了大門口後則是接駁巴士站，如果不清楚怎麼搭車，現場除了有告示牌，另外也有會說中文的服務人員可以詢問。

▲北九州機場。（圖／記者于佳云攝）

▲北九州機場是座小型機場。

▲北九州機場。（圖／記者于佳云攝）

▲機場內就可以買高速巴士車票。

北九州機場的出境大廳就位在同一個航廈的二樓，搭乘手扶梯上去後，右手邊是國際線，左手邊是國內線。而在國際線只有掛星悅航空和真航空的櫃檯，也因為旅客和航空公司不多，辦理手續都十分清楚、方便，另外，在國際線和國內線都有伴手禮店，主要賣得多以福岡特產為主，像是博多拉麵、博多草莓和明太子系列零食，也有少部分小倉、門司港等北九州地區的商品。

▲北九州機場。（圖／記者于佳云攝）

▲▼出境大廳設有伴手禮店。

▲北九州機場。（圖／記者于佳云攝）

▲北九州機場。（圖／記者于佳云攝）

▲主要以福岡地區的伴手禮為主。

如果在等飛機的同時想吃點東西，機場三樓有幾間餐廳，主要賣拉麵、丼飯和定食等日本料理，而如果想看飛機起降，則可以到南北展望台，欣賞機場跑道景色和周圍海景。更特別的是，在南展望台還有一座免費足湯，一邊泡腳一邊看海景，超級療癒！

▲北九州機場。（圖／記者于佳云攝）

▲▼3樓有幾間餐廳可以選擇。

▲北九州機場。（圖／記者于佳云攝）

▲北九州機場。（圖／記者于佳云攝）

▲▼南區展望台可以泡免費足湯。

▲北九州機場。（圖／記者于佳云攝）

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關鍵字： 北九州機場 九州旅遊 日本旅遊

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