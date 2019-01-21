要拍照也要吃飽！桃園G10貨櫃市集一次吃好吃滿

點評：信義區沒拍到也不用擔心！就來桃園吧

▲位在桃園的G10 GO！貨櫃市集。

旅遊中心／綜合報導 影／花漾旅途

早在國外已經風靡好一陣子的貨櫃市集，在台北信義區的COMMUNE A7也帶起風潮，而桃園也出現了網美必打卡拍照的貨櫃屋—「G10 GO貨櫃市集」，花漾旅途這次要帶你去逛逛之外，還要發掘好吃好拍的店家！

▲▼木頭人X揪吧結合的餐廳，招牌基輔炸雞外酥內多汁、熱蘋果酒喝起來甜味中帶有香氣。（圖／ETtoday播吧）

木頭人X揪吧

這家由「木頭人」及「揪吧」結合的餐廳必點的就是基輔炸雞，「基輔炸雞」是源自於俄羅斯的餐點，在酥脆的外皮裡包覆著鮮嫩雞肉，趁著熱騰騰一切開，湯汁爆開的模樣，讓籃籃直呼太誇張，也忍不住想立刻一嚐滋味，另外她也提到，沾醬的口味為香蒜檸檬奶油，吃起來酸酸甜甜，就像初戀！吃了基輔炸雞絕對要搭配一杯精釀啤酒，籃籃形容，熱蘋果酒喝起來甜味中帶有香氣，不太喜歡酒精味的人也可以嚐嚐看！

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼撥開的雞蛋仔，彩虹起司瀑布傾洩而出。

2YUM

雞蛋仔不只是有口味上的變化！位在粉色貨櫃區的2YUM，招牌「彩虹起司雞蛋仔」，外表看似與普通雞蛋仔無異，但是秘密都藏在裡面！將雞蛋仔撥開，拉出超牽絲的起司已經夠誘人，而彩色的起司瀑布傾洩而出，看到絕對會少女心噴發，吃之前一定要先拍照留念！

▲整杯粉嫩嫩的草莓季三號冰果雪酪，店家還會提供湯匙讓顧客直接挖，一口水果、一口冰沙的雙重享受。

打氣吧浪人站

果汁也不再是單純的將水果放進果汁機中混攪成為一杯飲料，已經是超人氣店家的打氣吧也進駐到G10 GO貨櫃市集了！多種口味的蘇打和水果任君挑選，客製化的飲料也更吸引人！不過籃籃品嘗的是在果汁中疊滿果粒的冰果雪酪系列「草莓季三號」，整杯粉嫩嫩的雪酪，店家還會提供湯匙讓你直接挖，一口水果、一口冰沙的雙重享受，怎麼能錯過！

▲店家特別讓蛋糕再冰一些，待客人拍照打卡完，大約5分鐘的時間，嚐起來軟軟綿綿有冰淇淋的感覺。

PiEPAi CAFE

彩虹元素與任何東西搭起來都特別引人注目，PiEPAi CAFE的彩虹生乳酪同樣是在貨櫃市集中必打卡拍照的品項，籃籃提到，老闆特別讓蛋糕再冰一些，待客人拍照打卡完，大約5分鐘的時間吃就剛剛好；口感軟軟綿綿，有如冰淇淋般的生乳酪蛋糕，吃完鹹食正好來份甜點！

▲▼咬起來酥脆放到嘴裡卻是入口即化的馬林糖，Mars coffee做成了聖誕樹造型販售。

Mars coffee

用蛋白和糖霜完成的馬林糖又稱做蛋白霜餅乾，咬起來酥脆放到嘴裡卻是入口即化的兩種感受還有變化多端的圖樣跟造型，讓許多人對它愛不釋手，而Mars coffee販售的聖誕樹馬林糖療癒樣式，一整盒自用打卡拍照或是送禮皆兩相宜！

▲招牌之一的水牛城辣雞翅，入口酸辣的味蕾直到最後卻變成了麻味湧現。

DEBBIE'S

原本就是美式餐廳DEBBIE'S到了貨櫃市集販賣的水牛城辣雞翅成為籃籃要介紹給大家的招牌餐點之一，塗上辣醬的雞翅，籃籃還未入口就被辣味嗆到，她表示，剛開始吃會感覺到酸酸辣辣，而到了後面麻味湧現，配上餐點附搭的沙拉，解膩又清爽。

▲▼將特選的美國 Choice 等級翼板部位牛肉裹上蛋汁及麵包粉下鍋炸至五分熟的炸牛排。

BINGO BISTRO

主打創意異國料理的BINGO BISTRO，將特選的美國 Choice 等級翼板部位牛肉裹上蛋汁及麵包粉下鍋炸至五分熟，一旁再放上馬鈴薯球與淋上特調醬汁的生菜沙拉，完成一道吃完仍意猶未盡的風味炸牛排，外皮的微脆與肉的軟嫩，是沒吃到會懊悔的程度！

G10 GO貨櫃市集

地址：330桃園市桃園區大興西路一段270號