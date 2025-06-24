貳樓高雄夢時代店6/26開幕　新推在地飲品「豆漿紅茶」

▲貳樓高雄夢時代店6月26日開幕 新推在地飲品「豆漿紅茶」。（圖／貳樓提供）

記者黃士原／台北報導

美式早午餐品牌「貳樓」相隔9年後，在高雄開出第2家分店，夢時代店6月26日開幕，延續品牌「連鎖不複製」的精神，整體空間設計擷取港都高雄與海為鄰的城市意象，營造出如同潛入靜謐海底般的用餐體驗。7月3日前限量供應豆漿紅茶，購買者還能參加抽獎。

▲全新夢時代店，以「深海」為主題，呼應港都高雄與海為鄰的城市氣息。（圖／貳樓提供）

全新夢時代店，以「深海」為主題，呼應港都高雄與海為鄰的城市氣息，打造出一座彷彿沉潛進深藍海域的靜謐分站。入口立面以流線設計描繪波浪軌跡，視線延展入內，海面波光層層起伏，彷彿一步步帶領人緩緩下潛。步入空間後，彎折的動線增添探索的神祕感，如同潛入一處未知的深海洞穴。

▲貳樓新推出「開放三明治系列」，共有5款風味。（圖／貳樓提供）

延續品牌一貫的輕鬆與溫暖，貳樓新推出「開放三明治系列」，共有5款風味。「酪梨香腸／丹麥」以台式香腸搭配酪梨醬與起司；「水波燻牛肉／丹麥」把柔嫩燻牛與水波蛋交疊，搭配小黃瓜、起司醬與芥末籽；「酪梨燻鮭魚／歐包」則是煙燻鮭魚、酪梨、新鮮溏心蛋的經典組合；「酪梨慢煎培根／歐包」把慢火焙煎的培根搭配酪梨與半熟太陽蛋；「黑松露厚切藍帶豬／歐包」則是酥炸厚切豬排搭配濃郁黑松露奶油醬。

▲貳樓呼應高雄在地早餐文化，推出經典飲品「美貳美 豆漿紅茶」。

為歡慶高雄夢時代開幕，貳樓呼應在地早餐文化，推出經典飲品「美貳美 豆漿紅茶」，融合香濃豆漿與紅茶的復古滋味，是許多高雄人記憶中的日常早晨，也象徵貳樓對在地飲食文化的致敬。7月3日前購買，即可參加貳樓官方LINE線上抽獎，總獎項超過3000份，包含熱門餐點兌換券與最受歡迎的五折餐券等多項好禮。

▲王座國際餐飲推出迪士尼皮克斯《玩具總動員》30年限量系列商品。（圖／記者黃士原攝）

另外，王座國際餐飲推出迪士尼皮克斯《玩具總動員》30年限量系列商品，胡迪、巴斯光年、三眼怪、抱抱龍、火腿豬等人氣角色，化身實用又Q萌的「冷飲杯」和「保冷袋」各4款（總計8款），分別於明天、8月1日陸續推出。

王座國際餐飲表示，只要旗下銀座杏子日式豬排、京都勝牛、段純貞牛肉麵、大阪王將及橋村炸雞的門市（60家），內用單筆消費滿288元，就能加價129元獲得轉扭蛋一次，獲得保冷袋1個（原價399元，款式隨機）。用餐加價299元，則可獲冷飲杯1個（原價699元，可挑款式）。