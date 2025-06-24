3米高「史迪奇雕像」轉降福隆沙灘　穿戴相關配飾門票享優惠

▲逾3米高的史迪奇巨型雕像，如今正式移展至福隆國際沙雕藝術季。（圖／主辦單位提供）



記者彭懷玉／綜合報導

曾在信義區掀起排隊旋風的史迪奇巨型雕像，如今正式移展至福隆國際沙雕藝術季！超過3米高的藍色身影，正矗立福隆海水浴場彩虹橋頭，彷彿隨時準備再次衝浪、搞破壞，讓人直呼好可愛。

▲《史迪奇的夏日午後》沙雕作品。（圖／主辦單位提供）

今年福隆沙雕藝術季主題是「迪士尼仲夏歡樂祭」，一共展出44座沙雕作品，包含米奇與他的好朋友、公主系列、皮克斯系列及經典反派人物等超過80位角色，高8米主雕《玩具總動員3》最受矚目，如今史迪奇選擇「海邊」作為他的夏日大舞台，重返電影中熟悉的沙灘，展期自今（24日）起至7月20日。



本次史迪奇巨型雕像不僅還原經典電影中，他與莉蘿在海灘上生活的歡樂情境，也成為本屆沙雕季最具吸引力的亮點之一，在沙灘上還有多座史迪奇的沙雕作品，人氣相當高。

▲沙雕作品《星際寶貝：史迪奇》。（圖／主辦單位提供）

主辦單位表示，活動期間只要身上有任一史迪奇穿搭或配件，即可享沙雕季團體優惠價入場190元（原價220元），無論是T恤、包包或手機殼皆可，號召粉絲入列。活動期間更舉辦拍照抽獎活動，只要與史迪奇沙雕作品合影，並上傳至福容大飯店福隆官方粉絲專頁，就有機會獲得限量史迪奇公仔好禮。

▲「2025迪士尼仲夏歡樂祭」中，高8米主雕《玩具總動員3》最受矚目。（圖／主辦單位提供）

除了搞怪的史迪奇新加入，接著將在7月4日至6日、7月11日至13日推出Chill十足的「Skyline Film星空電影院」，以及8月壓軸登場的「福隆生活節」、「海風音樂會」、「山海市集」，讓福隆一整個夏天都精彩好玩。

▲Skyline Film屋頂電影院7月4日至6日、7月11日至13日開播。（圖／業者提供）

另外，今夏花蓮遠雄海洋公園的「海洋冰風暴」熱力升級，包括有10米高的哥吉拉大型氣偶可以近距離互動，並有清涼的雪花派對，現場水砲齊發、冰雪飛舞，邀請民眾加入水槍對戰。園區內還會不定時驚喜出現恐龍家族、結合動感音樂的「Magic Water」街頭快閃秀。

▲花蓮遠雄海洋公園搬進10米高的哥吉拉大型氣偶。（圖／業者提供）