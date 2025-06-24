ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

3米高「史迪奇雕像」轉降福隆沙灘　穿戴相關配飾門票享優惠

▲「2025迪士尼仲夏歡樂祭」,《星際寶貝：史迪奇》巨型雕像和沙雕作品。（圖／主辦單位提供）

▲逾3米高的史迪奇巨型雕像，如今正式移展至福隆國際沙雕藝術季。（圖／主辦單位提供）

記者彭懷玉／綜合報導

曾在信義區掀起排隊旋風的史迪奇巨型雕像，如今正式移展至福隆國際沙雕藝術季！超過3米高的藍色身影，正矗立福隆海水浴場彩虹橋頭，彷彿隨時準備再次衝浪、搞破壞，讓人直呼好可愛。

▲「2025迪士尼仲夏歡樂祭」,《星際寶貝：史迪奇》巨型雕像和沙雕作品。（圖／主辦單位提供）

▲《史迪奇的夏日午後》沙雕作品。（圖／主辦單位提供）

今年福隆沙雕藝術季主題是「迪士尼仲夏歡樂祭」，一共展出44座沙雕作品，包含米奇與他的好朋友、公主系列、皮克斯系列及經典反派人物等超過80位角色，高8米主雕《玩具總動員3》最受矚目，如今史迪奇選擇「海邊」作為他的夏日大舞台，重返電影中熟悉的沙灘，展期自今（24日）起至7月20日。

本次史迪奇巨型雕像不僅還原經典電影中，他與莉蘿在海灘上生活的歡樂情境，也成為本屆沙雕季最具吸引力的亮點之一，在沙灘上還有多座史迪奇的沙雕作品，人氣相當高。

▲「2025迪士尼仲夏歡樂祭」,《星際寶貝：史迪奇》巨型雕像和沙雕作品。（圖／主辦單位提供）

▲沙雕作品《星際寶貝：史迪奇》。（圖／主辦單位提供）

主辦單位表示，活動期間只要身上有任一史迪奇穿搭或配件，即可享沙雕季團體優惠價入場190元（原價220元），無論是T恤、包包或手機殼皆可，號召粉絲入列。活動期間更舉辦拍照抽獎活動，只要與史迪奇沙雕作品合影，並上傳至福容大飯店福隆官方粉絲專頁，就有機會獲得限量史迪奇公仔好禮。

▲「2025迪士尼仲夏歡樂祭」,《星際寶貝：史迪奇》巨型雕像和沙雕作品。（圖／主辦單位提供）

▲「2025迪士尼仲夏歡樂祭」中，高8米主雕《玩具總動員3》最受矚目。（圖／主辦單位提供）

除了搞怪的史迪奇新加入，接著將在7月4日至6日、7月11日至13日推出Chill十足的「Skyline Film星空電影院」，以及8月壓軸登場的「福隆生活節」、「海風音樂會」、「山海市集」，讓福隆一整個夏天都精彩好玩。

▲7.8月入住福容福隆加贈海灘玩美包,Skyline Film屋頂電影院6.28-7.7開播,福容大飯店福隆精緻和洋客房。（圖／業者提供）

▲Skyline Film屋頂電影院7月4日至6日、7月11日至13日開播。（圖／業者提供）

另外，今夏花蓮遠雄海洋公園的「海洋冰風暴」熱力升級，包括有10米高的哥吉拉大型氣偶可以近距離互動，並有清涼的雪花派對，現場水砲齊發、冰雪飛舞，邀請民眾加入水槍對戰。園區內還會不定時驚喜出現恐龍家族、結合動感音樂的「Magic Water」街頭快閃秀。

▲▼花蓮遠雄海洋公園。（圖／業者提供）

▲花蓮遠雄海洋公園搬進10米高的哥吉拉大型氣偶。（圖／業者提供）

關鍵字： 新北市旅遊 福隆旅遊 2025福隆國際沙雕藝術季 沙雕 迪士尼仲夏歡樂祭 史迪奇巨型雕像

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【融化啦！】小狗輕拍貓貓...這互動太溫柔了❤

推薦閱讀

30隻史努比軍團快閃澎湖

30隻史努比軍團快閃澎湖

升級版「孫東寶牛排Plus」全有6家

升級版「孫東寶牛排Plus」全有6家

沙巴度假天堂「美人魚島」全開箱

沙巴度假天堂「美人魚島」全開箱

開箱全球首座哈利波特魔法世界：魔法部樂園

開箱全球首座哈利波特魔法世界：魔法部樂園

泰國攀牙療癒「山林竹筏」漂流之旅！

泰國攀牙療癒「山林竹筏」漂流之旅！

貳樓高雄夢時代店6/26開幕

貳樓高雄夢時代店6/26開幕

陰陽海旁療癒咖啡廳！

陰陽海旁療癒咖啡廳！

正濱漁港新玩法！520元包出海、午茶

正濱漁港新玩法！520元包出海、午茶

巨型史迪奇正式進駐沙雕季　展開最萌破壞行動

巨型史迪奇正式進駐沙雕季　展開最萌破壞行動

法國老闆手工可麗露一顆只賣60元！

法國老闆手工可麗露一顆只賣60元！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

添好運宣布7月續推「港點吃到飽」

基隆「旭丘指揮所」6/24免費開放

米其林新入選5家小吃店整理包

3家手搖飲買1送1優惠包

法國老闆手工可麗露一顆只賣60元！

「3米高史迪奇雕像」轉降福隆沙灘

麻辣鍋吃到飽南霸天芒果季登場

三重麵店三巨頭！半套麵一賣就是70年

千元入住曼谷四星級飯店！

嘉義最新「台版迪士尼城堡」亮點先看

熱門行程

最新新聞更多

30隻史努比軍團快閃澎湖

升級版「孫東寶牛排Plus」全有6家

沙巴度假天堂「美人魚島」全開箱

開箱全球首座哈利波特魔法世界：魔法部樂園

泰國攀牙療癒「山林竹筏」漂流之旅！

貳樓高雄夢時代店6/26開幕

陰陽海旁療癒咖啡廳！

正濱漁港新玩法！520元包出海、午茶

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366