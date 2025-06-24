基隆正濱漁港新玩法！520元起享受海景午茶　還能划SUP、海釣BBQ

▲基隆正濱漁港除了彩色屋、海景咖啡廳林立，還能就近出海划SUP。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／基隆報導

基隆正濱漁港不只彩色屋，還能出海划SUP！如不下水，還可以包船品嚐海景下午茶，含飲料和蛋糕一人只要520元，或是報名海釣，有機會釣到秋姑魚、石老或橫紋石斑魚，免花太多預算，即能感受夏天沁涼的滋味。

▲▼「喜洋洋88號」號稱是正濱漁港唯一可以出海的觀光遊艇，有划SUP、海釣、潛水及下午茶專案可以選擇。（圖／記者彭懷玉攝）



「喜洋洋88號」號稱是正濱漁港唯一可以出海的觀光遊艇，有划SUP、海釣、潛水及下午茶專案供選擇。其中，遊海下午茶含搭船出海、150元飲品和蛋糕，每人只要520元（孩童3歲以下免費），航程30-40分鐘，沿途欣賞基隆嶼、白目甕炮台，以及協和發電廠等知名地標，在海景襯托下品嚐法式千層蛋糕、西西里咖啡等招牌，格外有情調。業者說，下午茶平日4人成行，假日單人即可成行。

▲▼遊海下午茶含搭船出海、150元飲品和蛋糕，每人只要520元（孩童3歲以下免費）。（圖／記者彭懷玉攝）



海中划SUP也是亮點，教練會先在船艙內示範SUP使用技巧，接著教導如何站立、落水時該如何自救等撇步，在教練陪伴下到附近海域探索海平面風光，享受海天一線的景致。從大台北搭車不用一小時，就能飛奔海上，體驗SUP立槳的魅力。此外，遊艇內配有冷氣、風扇，並設置洗手間方便更衣。

▲▼教練教導如何站立、落水時該如何自救等撇步；在教練陪伴下到附近海域探索海平面風光。（圖／記者彭懷玉攝）



▲「喜洋洋88號」遊艇室內配有冷氣、風扇，並設置洗手間方便更衣。（圖／記者彭懷玉攝）



想嘗試海釣的人，「喜洋洋88號」配備多支輕裝備釣竿，並以小卷作為誘餌，即便初學者也有機會釣到橫紋石斑魚。船長Alan說，此海域也有秋姑魚、石老等豐富魚種。如果對釣魚有濃厚興趣，可選包船三合一，含SUP、海釣和BBQ，出航4小時每位2,400元，10人即可包船，怕熱則可以安排夕陽團，約在下午4點出航，會帶旅客到24米深的海域夜釣小管、白帶魚，度過一個涼爽的夏日傍晚。

▲「喜洋洋88號」備有多支輕裝備釣竿，以小卷作為誘餌，即便初學者也有機會釣到橫紋石斑魚。（圖／記者彭懷玉攝）



▲擁有超過10年駕駛經驗的船長Alan說，因為對海洋活動的熱愛，在購買了船隻後，先後陸續有釣魚、潛水行程，這兩、三年開始有SUP。（圖／記者彭懷玉攝）



擁有超過10年駕駛經驗的船長Alan說，因為對海洋活動的熱愛，在購買了船隻後，先後陸續有釣魚、潛水行程，這兩、三年開始有SUP，也因為參加完水上活動想要有個可以淋浴、休息的地方，四年前開立了「喜舍咖啡」，有興趣的民眾皆能透過喜舍咖啡粉專報名。

▲▼對出航行程有興趣的民眾可透過喜舍咖啡粉專報名；「喜舍咖啡」二樓用餐空間。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，基隆和平島地質公園祭出超狂優惠！「四季旅行票」只要299元，享4次入園，以及秘境深度解說導覽和50元折抵券1張，即日起至9月開賣，限量3000張。

▲▼基隆和平島地質公園「四季旅行票」只要299元；「禾口丘」體驗親手作雞蛋糕。（圖／和平島地質公園提供）



購買四季旅行票可以參加「島迷吃吃喝喝」抽獎活動，免費兌換園區景觀餐廳「享蒔物語」的鮮甜海鮮、「岳岳島舖」招牌黑糖珍珠鮮奶茶、「樂品喜塘」的手作花糖拿鐵，「禾口丘」動物福利牛奶製作的雞蛋糕點心。業者表示，年底再加碼抽出沖繩來回機票1名，只要完成票根實名登記即可參加。