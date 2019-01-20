南美首輛奢華列車！體驗精緻祕魯安地斯文化

▲南美最新臥鋪列車Belmond Andean Explorer。（圖／belmond.com）

文／麗塔

從台灣出發到南美洲不僅飛行時數長且花費相當高，但是近年來，卻有不少人願意花錢、花時間前往，主要是去體驗和亞洲文化非常不同的安地斯文化。而南美最近也推出了首量有睡鋪的奢華列車，旅客可以從兩天一夜的旅程中體驗最純正的祕魯兩大城「阿雷基巴」和「庫斯科」。

▲臥鋪列車Belmond Andean Explorer窗外就是壯闊風景。（圖／belmond.com）

知名旅遊網站康提納德報導了最近南美最新的臥鋪列車Belmond Andean Explorer，這輛列車的路線途經美麗狀況的祕魯秘境，旅客可以從窗外看到當地村莊，因為火車走的是高檔路線，所以旅客可以享受到品質良好的餐點及服務。列車將從阿雷基巴出發，終點是庫斯科，整趟旅程可以長達三天，主要取決於旅客選擇的行程。

▲臥鋪列車Belmond Andean Explorer房間擺設。（圖／belmond.com）

火車上面總共有24個套房，總共只能接待48名遊客，但是營運公司表示，不管有多少旅客在火車上，上面都會有50名員工。房間大抵和一般飯店無異，最好的一點是旅客窩在床上就可以透過玻璃窗欣賞美景。由於火車行駛在海拔3800公尺的高山區，所以氣溫非常地低，房間裡面該有的保暖系統也非常完善。

費用的部分，兩天一夜的車票需要1405美金，約45000台幣左右，旅客可以另外訂當地的行程。