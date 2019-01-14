東京新潮流！精品書店 「Bunkitsu文喫」入場費1500日圓

▲東京書店「Bunkitsu文喫」開啟新的商業模式。（圖／Bunkitsu文喫）

文／麗塔

當台灣的連鎖書店一間間的關門大吉，在日本東京六本木卻出現了「入場收費制」的精品書店「Bunkitsu文喫」，業者嘗試以新的服務，說服消費者進行一場不同的體驗。

根據孤獨星球網站，「Bunkitsu文喫」書店開幕，入場費為1500日圓，大約為400~500台幣左右，雖然有些人仍無法適應為什麼進書店不買書也要被收費，但是已經體驗過的顧客大部分的回應都非常正面，原因很簡單，因為它不只是一間書店。

「Bunkitsu文喫」是由喜愛紙本書籍的同好成立，室內設計是由「Smiles創意公司」規劃，原先這裡其實一間名為青山書店的舊址，但是現在加入了許多當代的元素之後，內部空間充滿著時尚感。書籍的部分是以比較少見的的藏書為主，大約有3萬冊，涵蓋了設計、藝術、人文與自然科學幾個主題。

▲東京書店「Bunkitsu文喫」走的是複合式經營。（圖／Bunkitsu文喫）

另外一個特殊點是，由於書店人力吃緊，並無法提供書籍查詢的服務，每本書在店中也只有一冊的藏書。也因此，顧客找書除了瀏覽之外，需要靠一點運氣來找書。

書店裡面也有咖啡廳，提供簡餐、咖啡和茶，另外也有一個展覽空間。簡而言之，這是個複合式的新空間，打破過去我們對書店經營模式的想像。

地址：〒106-0032 東京都港区六本木6-1-20 六本木電気ビル1F

營業時間：9:00～23:00