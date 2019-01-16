握手？鞠躬？還是親臉頰？19國打招呼肢體動作一次透析

點評：韓劇也是一直鞠躬耶

▲打招呼的肢體動作每個國家都不同。（示意圖／達志影像）

文／麗塔

除了日文「摳你機挖」跟法文「Bonjour」之外，你還會幾國的打招呼方式呢？其實，除了語言的表達之外，其實打招呼還搭配著重要的肢體互動。像是與日本人打招呼其實不能擁抱，他們會受驚嚇，因為擁抱並不是日本文化。Business Insider整理了19國的打招呼肢體方式，供旅客參考。

1. 義大利、西班牙、葡萄牙

快速親雙頰，通常先右邊、再左邊(義大利相反)。

2. 德國

握手。德國人不喜歡親臉頰，他們覺得握手更有效率。



▲鞠躬是日、韓常見打招呼方式（示意圖／達志影像）

3. 日本

鞠躬是日本人標準打招呼方式。日本人根據對象決定鞠躬的長度、角度及風格。

4. 法國

除了講「Bonjour」之外，他們還會親臉頰3~4次。

5. 荷蘭、比利時、瑞士

不熟的人會以握手打招呼，但是熟人之間會親三次臉頰，分別是右、左、右。

6. 泰國

像拜拜一樣，將手合十放胸前。

7. 巴西

巴西人很熱情，就算不太熟的人也會熱情打招呼，最多可以1~3次。

8. 英國

握手加上眼神接觸。



▲鼻子靠鼻子（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

9. 中東國家

鼻子靠鼻子

10. 希臘

親臉頰加上拍背。

11. 阿根廷

跟巴西一樣，阿根廷人不管男女老少都會熱情打招呼，親吻臉頰跟擁抱。

12. 印度

雙手合十並說「Namaste」。

13. 中國

鞠躬、握手。

14. 美國

握手、擊拳、擁抱或是揮手。



▲握手（示意圖／取自免費圖庫pixabay）