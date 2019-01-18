飛往東南亞秘境！酷航4月開航寮國　單程含稅3,888元起

▲龍坡邦關西瀑布。（圖／酷航提供，下同）

記者于佳云／台北報導

酷航去年規劃於2019年第二季起接收勝安航空13個東南亞及印度航點，今（18）日正式宣佈 4 月 1 日起開航寮國龍坡邦和永珍，帶領旅客飛往東南亞秘境。配合開航，酷航官網自21日起推出限時五天促銷價，單程含稅台幣 3,888 起。酷航表示，龍坡邦與永珍加入酷航航網之後，酷航共飛往 19 個國家地區、68 個航點。

酷航新加坡-寮國航線以空中巴士 A320 執飛，一週三班營運，訂於 2019 年 4 月 1 日首航。龍坡邦與永珍原為姊妹航空公司勝安航空 SilkAir 的航點，在新航集團的發展策略計劃之下轉移至酷航，使得酷航成為唯一提供新加坡 - 寮國直飛航班服務的航空公司。

酷航表示，座落於湄公河畔，寮國首都「永珍」是寮國的最大城市、也是經濟中心。城市中有許多寺廟與宗教紀念碑，其中最著名的是保存著佛骨舍利的「塔鑾」(Pha That Luang)。在寮國也可尋訪東南亞最美味的食物，包含寮國「國菜」- 涼菜碎肉沙拉 (Laap)，有生菜與炒熟兩種吃法；以及寮國香腸 (Sai Oua) ，可佐以香草或加入糯米以酒釀方式料理。

▲龍坡邦普西山。（圖／酷航提供，下同）

如您想要逃離大城市的忙碌步調，龍邦波完全可以讓你感到身心靈放鬆。這座古典的世界文化遺產小鎮 (UNESCO)，融合了寮國的傳統民俗建築以及法國殖民時期建築特色，可以探索極具特色的帕烏千佛洞 (Pak Ou Caves)，尋訪超過千座佛像；或者騎著單車前往山林中令人驚嘆的關西瀑布 (Kuang Si Waterfall)；也可以於普西山健行登上山頂，俯瞰美麗的龍坡邦景色以及湄公河的日落。

作為新航集團發展策略計劃的一部分，酷航將接收勝安航空 (SilkAir) 的 14 架波音 737-800 客機，並於 2019 年第二季起將會陸續新增 13 個東南亞和印度新航點。新增航點包含：東南亞寮國世界文化遺產小鎮「龍坡邦」和首都「永珍」(2019 年 4 月)；印度「特里凡得琅」、「哥印拜陀」及「维沙卡帕特南 」 (2019 年5 月、10 月)；馬來西亞沙巴度假天堂「亞庇」 (2019 年 12 月)；2020 年 5 月起預定再新增印尼6航點：巴里巴伴、龍目島、望加錫、美娜多、三寶瓏、日惹，原有的泰國清邁航點則預計再新增航班。

