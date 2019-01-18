ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

飛往東南亞秘境！酷航4月開航寮國　單程含稅3,888元起

ETtoday旅遊雲

▲寮國,龍坡邦,永珍 。（圖／酷航提供）

▲龍坡邦關西瀑布。（圖／酷航提供，下同）

記者于佳云／台北報導

酷航去年規劃於2019年第二季起接收勝安航空13個東南亞及印度航點，今（18）日正式宣佈 4 月 1 日起開航寮國龍坡邦和永珍，帶領旅客飛往東南亞秘境。配合開航，酷航官網自21日起推出限時五天促銷價，單程含稅台幣 3,888 起。酷航表示，龍坡邦與永珍加入酷航航網之後，酷航共飛往 19 個國家地區、68 個航點。

酷航新加坡-寮國航線以空中巴士 A320 執飛，一週三班營運，訂於 2019 年 4 月 1 日首航。龍坡邦與永珍原為姊妹航空公司勝安航空 SilkAir 的航點，在新航集團的發展策略計劃之下轉移至酷航，使得酷航成為唯一提供新加坡 - 寮國直飛航班服務的航空公司。

酷航表示，座落於湄公河畔，寮國首都「永珍」是寮國的最大城市、也是經濟中心。城市中有許多寺廟與宗教紀念碑，其中最著名的是保存著佛骨舍利的「塔鑾」(Pha That Luang)。在寮國也可尋訪東南亞最美味的食物，包含寮國「國菜」- 涼菜碎肉沙拉 (Laap)，有生菜與炒熟兩種吃法；以及寮國香腸 (Sai Oua) ，可佐以香草或加入糯米以酒釀方式料理。

▲寮國,龍坡邦,永珍 。（圖／酷航提供）

▲龍坡邦普西山。（圖／酷航提供，下同）

如您想要逃離大城市的忙碌步調，龍邦波完全可以讓你感到身心靈放鬆。這座古典的世界文化遺產小鎮 (UNESCO)，融合了寮國的傳統民俗建築以及法國殖民時期建築特色，可以探索極具特色的帕烏千佛洞 (Pak Ou Caves)，尋訪超過千座佛像；或者騎著單車前往山林中令人驚嘆的關西瀑布 (Kuang Si Waterfall)；也可以於普西山健行登上山頂，俯瞰美麗的龍坡邦景色以及湄公河的日落。

作為新航集團發展策略計劃的一部分，酷航將接收勝安航空 (SilkAir) 的 14 架波音 737-800 客機，並於 2019 年第二季起將會陸續新增 13 個東南亞和印度新航點。新增航點包含：東南亞寮國世界文化遺產小鎮「龍坡邦」和首都「永珍」(2019 年 4 月)；印度「特里凡得琅」、「哥印拜陀」及「维沙卡帕特南 」 (2019 年5 月、10 月)；馬來西亞沙巴度假天堂「亞庇」 (2019 年 12 月)；2020 年 5 月起預定再新增印尼6航點：巴里巴伴、龍目島、望加錫、美娜多、三寶瓏、日惹，原有的泰國清邁航點則預計再新增航班。
 

關鍵字： 航空動態 酷航 寮國

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

酷航添新機拓航點　2019年4月飛永珍、龍坡邦

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

屬「豬」或姓「朱」有好康

紫藤隧道、採草莓！台南隱藏景點

台灣第一座室內常溫滑雪場！

澎湖新飯店　房內能看海上花火節

全台首創燒肉超市在台中

超壯觀！南投秘境免費看「櫻花林」

超酷！屏東莊園7棟房子都是報紙屋

免出國！全台3處超好拍「哈比屋」

一年僅4天　陸海空軍營開放日在這

中壢韓式燒肉吃到飽400有找

熱門行程

最新新聞更多

昇龍道巴士周遊券暢遊中部北陸　

金門14家必吃美食懶人包

機車頭故障！自強號「整車沒電」卡台北..

酷航4月開航寮國

行車時間多7倍！春節國道這時間最塞

四大求財廟靈驗　首富郭台銘有拜

最美走春景點！台灣10大景觀花海

台中景觀餐廳「梅林隧道」超浪漫

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366