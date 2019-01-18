全台3處超好拍「哈比屋」　走進哈比人的家喝咖啡、賞瀑布

旅遊中心／綜合報導

電影《魔戒》中哈比人所居住的哈比村，如夢似幻的半圓形小屋，成為紐西蘭必去景點。但現在不用出國，在台灣，就有3處景點就可以拍得到哈比屋，讓你走進其中品啜咖啡，甚至能在此欣賞絕美瀑布景觀，彷彿掉入童話世界。

▲格林奇幻森林。（圖／小兔小安*旅遊札記提供）

苗栗 格林奇幻森林

不用飛去紐西蘭，在台灣也見得到《魔戒》裡的哈比人小屋，就藏身苗栗山區裡，格林奇幻森林是一處婚紗基地，除了哈比屋，還有3個教堂、2個童話小屋和眾多好拍造景，園區有開放遊客購票入園，雖然500大洋不便宜，但也比飛到紐西蘭省時省事。

格林奇幻森林

地址：苗栗縣西湖鄉高埔村筧窩7號

開放時間：09:00-19:00

一般遊客參觀收費：入園費500元（遊客不得影響婚紗攝影團隊。）

▲涼山遊憩區 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

屏東 涼山遊憩區

位於屏東縣瑪家鄉的「涼山遊憩區」有著依山傍水的地貌，區內分為賽嘉樂園、以及涼山瀑布，賽嘉樂園設計成露營區，幅員遼闊，除了壯觀的瀑布景觀、露營平台、小木屋區，還有造型奇特的狩獵屋，搭配設計的地堡造景，就像闖入電影《魔戒》中，哈比人所居住的小村落，十分有趣。

地址：屏東縣瑪家鄉涼山村14-20號

開放時間：08：00～18：00

▲花蓮壽豐Mr. Sam - 山姆先生咖啡館。（圖／1+1=3。小Yo之家提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

花蓮 Mr. Sam Soaring in the wind

未開幕就先轟動的咖啡廳Mr. Sam山姆先生咖啡館，外觀宛如來到《魔戒》場景。Mr. Sam山姆先生咖啡館位於花蓮壽豐，看起來像三間屋子連在一起，三種顏色、尺寸的瓦片以生動的弧形覆蓋在屋子上頭。Mr. Sam的一磚一瓦都是店家自己動手堆疊的，難怪建築看起來特別生動，黑紅配色的小屋還綁上蝴蝶結，看起來更加夢幻。

地點：花蓮壽豐鄉台九線226.5公里處



