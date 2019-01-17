星夢郵輪三船齊發！機＋酒全包再送迪士尼門票

▲雲頂遊輪世界夢號。（圖／星夢郵輪提供）

記者于佳云／台北報導

全球郵輪市場持續看漲，國際郵輪協會預估2019年度全球郵輪旅客將超過三千萬人次，年增6.3%，而台灣港群日前亦宣布2018年國際郵輪旅客突破120萬人次大關。因應台灣郵輪旅遊熱潮，雲頂郵輪集團積極擴充在台布局，2019年首度派出旗下新品牌「探索夢號」及「世界夢號」來台，另外也將「The Palace皇宮」服務再升級，帶來更奢華的專屬禮遇。

星夢郵輪專為亞洲高端市場而設，擁有三艘由德國精湛工藝打造的船隊，「雲頂夢號」、「世界夢號」，以及斥資5,600萬美元，自處女星號升級的「探索夢號」也將在3月底加入星夢船隊，首站將來台展開3個航次，前往那霸、石垣島和鹿兒島，10月起則移向南半球展開紐澳航程。

▲世界夢號VR探索館。（圖／星夢郵輪提供）

由德國造船廠製造，排水量高達15萬噸的豪華郵輪「世界夢號」，即將於7月份來台展開限量航次，由母港香港移師基隆港，搭載台灣旅客前往石垣島與沖繩那霸，造訪東北亞熱門觀光景點。世界夢號與雄獅、新進、良友、永業、大登、上順、翔順、統一、捷利共9家旅行業者合作包船，主打香港單程機票、住宿全都包，早鳥報名每房再送限量香港迪士尼樂園門票。

星夢郵輪專為亞洲旅客打造的「The Palace皇宮」貴賓專屬區域，近期以全新禮遇與升級服務豐富餐飲及娛樂活動選擇，除了可享船上高級酒水暢飲、升級版海鮮自助大餐，旅客更能加碼享受岸上觀光行程，全方位感受頂級郵輪旅遊體驗。