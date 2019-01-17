超夯景點全包！台開聯手百麗5月首航「蘇澳花蓮」　只要1H比火車還快

點評：欸這很快欸不用搭火車！！！

▲台開集團聯手百麗航運引進世界最快Austal高速客輪。（圖／百麗航運提供）

記者曹悅華／台北報導

比搭火車還快！為因應未來蘇花改通車後大批人潮，解決花蓮火車一票難求問題，台開集團今（17）宣布旗下風獅旅行社與百麗航運共同合資引進兩艘世界最快澳洲Austal大型高速客輪—雲豹與藍鵲，除將投入嘉義、台中、高雄往返馬公，同時推出蘇澳至花蓮航線，最快只要1小時就能抵達目的地，又能同時收集時下最夯景點，誓言讓海運成為台灣未來觀光趨勢！

台開集團表示，預計5月旗下之「風獅旅行社」結合百麗航運與國內旅行社共同合作，規劃銷售台北至花蓮高速客輪之一條龍旅遊行程，由台北車站搭車直達蘇澳，搭乘全世界上速度最快時速約81公里之客輪，只要航行約1小時10分，就可輕鬆抵達花蓮，展開各項旅遊體驗行程。

▲除享受世界最快服務，搭乘後還可從花蓮港直驅熱門景點—台開集團「新天堂樂園」，貨櫃星巴克就是必朝聖亮點之一。（圖／記者曹悅華攝）

台開集團說明，除了享受世界最快速的客輪外，還可自花蓮港直驅現今花蓮之最熱門景點—台開集團「新天堂樂園」，直接邀請世界級創作人到花蓮現場創作，匯聚多個熱門打卡景點將帶來大批人潮，不只有貨櫃星巴克，美國藝術家米勒之「天使之翼」翅膀畫作也在日前完成，再次引發全球IG打卡熱潮，加上後流行美國藝術家Aaron Kai的全世界最長66米的海浪塗鴉藝術牆，以「快閃」方式，成為台灣與世界連結之起點。

台開集團補充，開航後亦可在花蓮港區租腳踏車體驗花蓮海濱風情，自花蓮港親水遊憩區開始，經過台肥海洋深層水園區、南濱公園、直達洄瀾灣園區，再到鯉魚潭返往七星潭。

▲台開集團董事長邱復生表示，此一航線是他3年前的夢想，如今終於實現。（圖／記者曹悅華攝）

台開集團董事長邱復生表示，這是他3年前的夢想，很開心可以找百麗航運董事長藍俊昇合作，然後在今天一起實現，他認為所有對海上懷有夢想的人，都可以藉由搭乘東部新航線而完成心願，同時希望藉由新航線的開航，讓後山樂園能夠變成前山的大門，「這是花蓮非常大新的里程碑，也是開啟台灣觀光新時代的時候」。

百麗航運『雲豹與藍鵲輪』由澳洲船廠Austal所建造，擬於2019上半年度交船，總噸位899噸，能搭載552名乘客，是現今世界上最快之客輪，船速最高可達39.2節（約時速70公里），蘇澳到花蓮航行時間只要1小時10 分，是另一個前往花蓮極具時間競爭力優勢之交通工具。