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全台遊樂園「春節優惠」懶人包！7家推免費入園、麗寶還可抽汽車

點評：春節就是要出去玩一波啊！！！！
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▲麗寶樂園。（圖／麗寶樂園提供）

▲因應春節連假，麗寶樂園推出12歲以下免費、消費滿額抽汽車大獎等活動。（圖／麗寶樂園提供）

記者曹悅華／台北報導

為了迎接即將到來的寒假及9天春節假期（2月2日至10日），交通部觀光局力薦「台灣好樂園」所推出各項福氣好康優惠，除了7家推免費入園外，還有金元寶、汽車可抽，同時為了鼓勵民眾利用公共運具，也和大眾運輸業者合作推出套票或門票折扣等優惠，主題樂園歡樂滿點，歡迎闔家迎春納福。

交通部觀光局表示，寒假及春節期間全台23家主題樂園推出福氣好康活動，如下：

北部地區

雲仙樂園春節住宿1月底前付款可折1,000元、野柳海洋世界生肖豬門票半價、小人國主題樂園「探險迷宮恐龍島」全新登場、六福村主題樂園春節入園全部5折只要499元、小叮噹科學主題樂園門票350元、萬瑞森林樂園採果樂299元。

中部地區

香格里拉樂園現場優待價360元、西湖渡假村生肖豬入園200元初一至初五送紅包、麗寶樂園消費滿額抽汽車大獎春節12歲以下免費、東勢林場遊樂區初一至初六闖關抽獎、九族文化村一年一度櫻花祭2/1沉浸粉紅浪漫、泰雅渡假村姓名有「英文」、「明溱」、「文哲」、「國瑜」其中1字免費入園、杉林溪全票優惠價250元、劍湖山世界1月底前12歲以下免費，初一至四消費滿額抽金元寶

劍湖山世界摩天輪、耶誕節特技秀。（圖／劍湖山世界提供）

▲劍湖山世界祭出1月底前12歲以下入園免費優惠。（圖／劍湖山世界提供）

南部地區

頑皮世界初一至初五現場購票送限量「藪貓環保袋」、尖山埤江南渡假村初一至初四抽純金紅包、義大世界12歲以下兒童入園50元、8大森林樂園大人108元入園及120公分以下兒童免費、大路觀主題樂園100元入園賞名家雕塑、小墾丁渡假村初一至四加碼迎賓表演及抽獎遊戲。

宜花地區

綠舞莊園日式主題遊樂區春節門票3人同行1人免費遠雄海洋公園6歲以下60歲以上享免費入園宜花東鄉親390元優惠怡園渡假村2人同行1人免費等優惠方案

花蓮遠雄海洋公園（圖／業者提供）

▲花蓮遠雄海洋公園等12家業者憑證（大眾運輸工具）可享門票優惠價。（圖／業者提供）

另外也推出搭乘大眾運輸入園或憑證可享有門票優惠價，或與公共運輸業者合作超值套票等優惠措施，包括小人國主題樂園憑客運到園車票享450元特價、六福村主題遊樂園憑證享門票優惠、小叮噹科學主題樂園憑大眾運輸車票享320元入園、西湖渡假村搭客運到園享門票優惠或折抵住宿費、麗寶樂園有免費定點接駁或統聯客運加門票優惠、東勢林場遊樂區搭客運入園門票160元、九族文化村搭配台灣好行套票只要1160元、杉林溪渡假園區搭客運入園200元、劍湖山世界憑台灣好行票根入園450元、尖山埤江南渡假村初一至四搭客運入園享兒童票優惠、小墾丁渡假村提供恆春至滿洲免費接駁、遠雄海洋公園憑花蓮客運到園車票可兌換50元抵用券等12家業者參與。

關鍵字： 主題樂園 遊樂園 寒假 觀光局

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