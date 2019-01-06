超療癒！楊梅多肉植物咖啡館免費參觀　還有漸層彩虹階梯

點評：被滿滿的多肉環繞感覺超療癒，心情也很放鬆吧！！

▲位在桃園的左岸森林多肉植物咖啡館。（圖／小可愛阿貴提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

近幾年爆紅的多肉植物，不同的品種搭配下組合而成的盆栽，整體外形相當討喜，因此有人購買來當作裝飾。而小可愛阿貴就發掘位在桃園的一家咖啡廳擁有滿滿的多肉植物，療癒了多肉控的心。

▲▼園區內的多肉植物區為免費參觀，另外，店內飲品雖選擇不多但價格不算太高，仍可試試。

陳小可表示，這家「左岸森林多肉植物咖啡館」就在「東森山林渡假酒店」內，是可以免費參觀的，在佈滿多肉盆栽的空間，整體就像一座大型公園，而在園內設置了座位區，在眾多多肉植物的環繞下，感覺更為療癒了！

▲▼佈滿多肉盆栽的空間，整體就像一座大型公園。

▲▼園區內也有設置座位區提供休息，坐在多肉植物環繞的環境下，更覺得療癒。

▲▼而在園內的多肉植物若是有標示價格的皆可以購買回家。

在園區內的多肉盆栽從大型到小型，一般常見款式到稀奇種類都有，而有標示價格的部分是可以購買回家，也有較為稀有且珍貴的品種，價格就相對比較高。有座網室，根據陳小可所說，這裡頭是價格較高或是只供觀賞不販售的高級多肉區，而在網室外頭的階梯則是會吸引許多人來打卡拍照的彩虹階梯！整座階梯都是彩虹漸層，站在上頭拍照相當夢幻。另外，想要走文青風的朋友可以在多肉植栽的室內拍攝，在植物的映襯下，照片更加有質感！

▲在溫室外頭的一層層彩虹階梯吸引不少人前來打卡拍照。

▲▼溫室內是價格較高或是僅供觀賞的高級多肉區。

陳小可提到，園區裡頭也有規劃小朋友的遊樂區，另一頭的牆上更彩繪了3D的貓咪圖案，除了可以盡情拍照的打卡點之外，還有多種動物可以觀賞，整體來說，是相當適合親子家庭一同遊玩，不過陳小可也提醒，不管拍照還是玩樂，千萬不要破壞植栽，也要好好愛護環境。

▲除了欣賞主角多肉植物外，園內的彩繪牆及小朋友遊樂區也相當適合親子一同前往。

左岸森林 多肉植物咖啡館

地址：桃園市楊梅區東森路3號 東森山林渡假酒店內

電話：03 475 3958

營業時間：10：00－17：30