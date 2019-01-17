金門「大膽島」3/1全面對外開放　每日登島上限150人

▲金門大膽島。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蔡玟君／綜合報導

等待許久，金門縣政府觀光處宣布，配合228連續假期，大膽島將於3月1日正式開放觀光，除大陸及港、澳人士不接受申請，其餘國人及外國籍人士皆可登島，每天以150人為上限，從2月12日起開始受理申請登島。

▲金門大膽島心戰牆。（圖／記者蔡玟君攝）

有前線中的前線之稱的「大膽島」，以往因作為軍事重鎮，對一般民眾來說始終有種神秘感，原訂於2018年就要全面開放，後來縮小範圍，僅以限金門籍志工，以及曾於大膽島、二膽島或烈嶼鄉服役的退役官兵本人及其指定親友4名申請，如今終於確定正式全面開放。

金門縣政府表示，因受原軍用碼頭條件限制，每日將採預約制登島，並以150人為上限。為帶動烈嶼鄉觀光發展，開放後將以烈嶼鄉「九宮碼頭」為進出門戶，營造烈嶼大膽跳島旅遊路線，並規劃整體旅遊套票，內容包含往返交通船（單趟航程約為30分鐘）、島上採全程步行搭配電瓶車接駁參觀，以及隨團專業導覽解說（全程參觀時間不含航程約為4小時）、神泉茶坊餐點及保險等，全票票價為新台幣1500元，至於金門鄉親票價則優惠為750元，從2月12日開始受理登島申請作業。

此外，金門縣政府更特別與全國唯一官窯-金門陶瓷廠合作，以島上神雞為發想推出神雞紀念酒，並將陸續推出新的大膽限定文創商品（存錢筒、帽子、神泉茶壺、杯盤組等），所有文創商品都將在大膽島正式營運後於島上遊客服務中心獨家限定販售，另也預計購置接駁車輛、增設島主房並開放新整理完成的據點供登島遊客參觀。