市政府出錢！新竹住房補助加碼至2月底　每人最多1千5　

▲新竹自掏腰包加碼延長補助。（圖／記者陳涵茵攝）

記者于佳云／台北報導

交通部觀光局推出的「擴大國旅暖冬遊方案」擴及至新竹市，實施以來各家飯店訂房率在淡季中逆勢成長，為延續暖冬能量，市長林智堅今（16）日宣布新竹市暖冬補助加碼延長至2月份，只要民眾2月入住本市參與「擴大國旅」的旅宿業者，將比照1月份專案優惠內容，享有1千至1千5百元不等補助。

城銷處范宗良科長表示，「來去新竹住一晚暖冬版」方案實施後業者反應熱烈，各家業績平均提升約2成，看準補助帶來的效益，新竹市政府自掏腰包，將補助加碼延長至2月底，預估花費2,000萬元。城銷處表示，暖冬補助加碼延長至2月份，估計可讓旅宿業者增加1萬個客房住用數，帶動約2萬人潮，創造約1億元的觀光效益。

竹湖暐順麗緻文旅表示，新年與農曆年節假期，國外商務客少，為住宿淡季，但暖冬國旅補助加持下，訂房滿單，1月至今，訂房數近兩百間，業績較去年同期持續成長中，她指出，非常看好接下來1月暖冬旅遊、2月在農曆春節與暖冬旅遊挹注下的旅客市場，業績可望持續成長。

▲補助期間遊玩新竹景點另有優惠。

新竹英迪格酒店羅協理表示，配合市府「來去新竹住一晚」暖冬專案，旅客詢問度變高，且同步成功帶動住房率。新竹福華大飯店公關顏小姐則表示，這段期間櫃台比以往同時段忙上一倍，且訂房率增加成長2-3成；新竹福泰商務飯店公關馬主任表示，暖冬方案截至目前已助飯店增加2成業績，2月年節若加上是擴大暖冬方案持續，可望持續加溫。

范宗良表示，這次新竹市自發加碼補助方案和觀光局的方案一律相同，且即使1月已經使用過觀光局的專案，仍不影響2月的加碼補助。范宗良也提到，目前詢問業者繼續參加補助的意願都很高，現在市府也在積極建構網站，接下來就可以開放業者登錄，也不排除將有更多的旅宿業者參與活動。

林智堅說，過去四年市府努力打造觀光景點，漁人碼頭、魚鱗天梯、親子沙灘、新竹公園等建設也已是遊客的打卡熱點，觀光效益提升，旅客來客量有顯著成長，這樣的專屬竹市的「幸福方程式」，也為地方美食、飯店營收帶來不少商機。他強調，拚經濟、給市民好生活，是市政工作重要的一環，希望藉暖冬補助擴大竹市版的旅遊方案，進一步吸引更多全國民眾來訪。