香港明星來台指定必吃！精選5家台北超人氣美食

文／灣仔日報

台灣美食遠近馳名，從名廚餐廳、巷仔內街頭小吃到甜點都各有特色，除了登上國際美食評鑑外，也吸引眾多港星慕名而來一飽口福，以下這幾家都是港星來台必去的愛店，經過明星加持後更是人氣爆棚！現在就要從餐廳到小吃通通報你知。

嗜辣郭富城的最愛－太和殿

▲「嗜辣」出名的郭富城，最愛吃的非麻辣火鍋莫屬。（圖／太和殿粉絲專頁）

「嗜辣」出名的郭富城，最愛吃的非麻辣火鍋莫屬，甚至來台灣舉辦演唱會的慶功宴後，就迫不及待直奔火鍋店。太和殿台北總店位於信義路上，店內裝潢古色古香，必點的當然是麻辣湯底，以及店內特製川丸子和鹹香Ｑ彈的大腸頭；或是麻辣鴨血、牛肉片。店家建議 5-10 秒內的老饕涮肉法，最能吃到肉的鮮嫩多汁。

最難的位周潤發訂到了－ RAW

▲周潤發來台宣傳電影《無雙》時，便與太太陳薈蓮以及劇組人員一同前往 RAW。（圖／RAW粉絲專頁）

號稱「全台最難訂」的「RAW」是由國際名廚江振誠回台所開的首間餐廳，榮獲美食評鑑米其林一星評價的殊榮後，想要一嚐美食更是難上加難。餐廳特色是富有「台灣味」的法式料理，根據台灣時令蔬食提供不同的菜色。今年十月周潤發來台宣傳電影《無雙》時，便與太太陳薈蓮以及劇組人員一同前往。

巷口遇見陳奕迅－巷子口食堂

▲口味道地又將傳統菜色玩出新花樣，博得歌神 Eason 的歡心，每次來台都指定必。（圖／ 巷子口 創意台菜料理食堂 ）

不想去大餐廳，就來嚐嚐內行人才去的創意台菜吧！這間安和路上的「巷子口食堂」名稱親民，菜色價位也不會太高，有像是豬油拌飯、金沙排骨、九層塔炒蛋等傳統家常菜，也有取名為「黑嘿嘿」的皮蛋混合豬絞肉搭上酥脆蝦餅的創意料理。由於口味道地又將傳統菜色玩出新花樣，博得歌神 Eason 的歡心，每次來台都指定必吃。

謝霆鋒就愛這「鋒味」－水龜伯古早味



在 Instagram 查看這則貼文 Jessica（@jessiekah28）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 9 日 上午 6:55 張貼

▲謝霆鋒來北投錄製美食節目《12道鋒味》時，便與張鈞甯同時出現在「水龜伯」店內。

愛吃糖水甜品的港人，絕對不能錯過這間隱身在石牌捷運站附近巷弄的「水龜伯古早味」，超人氣的豆花、湯圓、燒麻糬等甜品讓你不論春夏秋冬都能來上一碗。店內商品多樣化，夏天冰品有各式剉冰和清冰，冬天則有暖呼呼的雲吞月湯圓，以及招牌黑糖燒麻糬，沾上香濃的花生粉與芝麻粉更是讓人大呼幸福！謝霆鋒本月來北投錄製美食節目《12道鋒味》時，便與張鈞甯同時出現在「水龜伯」店內，引起大批粉絲轟動。

鄧紫棋：「好吃到爆！」－永和豆漿

在 Instagram 查看這則貼文 G.E.M.鄧紫棋（@gem0816）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 27 日 上午 3:33 張貼

▲歌手鄧紫棋來台拍攝 MV 後，也不忘到復興南路上這家「永和豆漿」回味「最愛」的飯糰。

傳統早餐店在台灣人眼裡一點也不稀奇，因為花樣繁複的各式複合式早餐店早已百家爭鳴，但傳統老味道的「永和豆漿」卻始終佔據台灣人的心中一角。泡著油條的鹹豆漿、外酥內軟的燒餅、紮實的糯米飯糰夾蔥蛋，都是從宵夜到早餐的最佳選擇。熱氣蒸騰的店內樸實簡單，也是靠著幾樣簡單小吃數十年屹立不搖。歌手鄧紫棋來台拍攝 MV 後，也不忘到復興南路上這家「永和豆漿」回味「最愛」的飯糰，還不忘 po 上 IG 大讚「台灣飯糰好吃到爆！」



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