迷路、找不到車位App一秒搞定！2019台灣燈會在屏東4大攻略

▲屏東燈會主燈暨小提燈造型發表。（圖／記者曹悅華攝）



記者陳涵茵／綜合報導

2019台灣燈會即將於2月19日在屏東登場，此次燈會創了3大首例，包含首度移師至國家風景區辦理、第一次突破歷年以生肖作為主燈主題，以屏東東港知名黑鮪魚為設計元素，以及開放夜間遊船賞燈等，另外，還規劃了官網及燈會APP，首度將QRcode結合官網App推出四大攻略，讓遊客出遊賞燈更方便。

官網除提供七國語言是歷年最多外，更以民眾旅遊需求為導向，首度利用QRcode將官網與APP結合，推出四大攻略包括收藏景點新攻略、即時交通不打結、定位導航真方便、QRcode分享我hen會。

▲屏東燈會app可以找車位、還可以定位導航。（圖／屏東縣政府提供）



縣府研考處長鄞鳳蘭表示，過往民眾參觀燈會時常遇到的問題，不外乎找不到預定最想看的精彩花燈，或是在廣大的停車場中找不到自己車等問題，屏東縣政府今年推出的2019台灣燈會官網結合燈會APP創新功能，在規劃旅遊前可以用全新的瀏覽模式觀看燈區介紹，利用QRcode傳遞收藏燈飾資訊，旅遊中利用APP將已收藏燈飾依序做導航指引前往，旅遊後可將收藏燈飾及遊程紀錄分享，以及停車場動態資訊、導航、停車找車等功能。

此外，包含最新訊息、每天推出的精采表演節目、燈會十大精選行程，以及詳盡的交通規劃等旅遊資訊，透過燈會官網及APP，讓民眾搶先瞭解燈會精彩內容與交通資訊，輕鬆規劃元宵假期屏東多日遊行程。官方也特別舉辦下載燈會APP，天天抽好禮活動，民眾只要下載APP，就有機會抽中電動機車、iPhone Xs Max 256G、電動自行車、住宿券等大獎，讓民眾白天輕鬆遊屏東，晚上盡情逛花燈。

＊屏東燈會App四大攻略：

1.收藏景點新攻略

利用3D空拍環景瀏覽燈會全貌，再透過燈會官網及燈會APP加入收藏喜愛的燈飾，下載燈會APP掃描燈會官網收藏燈飾頁面所產生的QRcode，App會自動匯入喜愛燈飾於定位導覽地圖中。

2.即時交通不打結

開車前往燈會下交流道時，燈會App會有推播訊息顯示附近停車場，動態停車場資訊可即時顯示尚有剩餘車位數量，停好車後可選擇「我要定位」儲存停車位置，再透過接駁車即可抵達燈會園區。

3.定位導航真方便

抵達三大燈區會場，除基本常用的洗手間、服務台等選項外，可選擇已收藏的燈飾立即導航前往，想逛的燈飾不再錯過，再大的燈區也不迷路。

4.QRcode分享我hen會

旅程後想分享賞燈心得，PO文分享個人收藏的燈飾QRcode，方便將自己喜歡的燈飾推薦給更多朋友，一起行銷2019台灣燈會在屏東，輕輕鬆鬆享受當網紅的樂趣。

2019台灣燈會官網：2019taiwanlantern.tw

2019台灣燈會APP：於1月21日後至官網掃描QRcode或透過APP Store、Google Play搜尋「2019台灣燈會」下載安裝。

