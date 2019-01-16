藏身台北的歐式花園！綠色迷宮超好拍　抬頭就能看飛機

▲新生公園有著歐式氛圍。（圖／台北市政府提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

花博園區新生公園內的迷宮花園是IG熱門的打卡景點，有如異國般的歐式花園風格十分舒心，還可以近距離看到飛機從頭上飛過，感受飛機降落時，從頭頂劃過的震撼及臨場感。此外，寬廣的新生公園也是親子和三五好友野餐散步的好去處，迎接新年交通壅塞的連假，不想人擠人不妨就到新生公園走春！

▲綠色迷宮是熱門拍照打卡點。



緊鄰著台北松山機場的新生公園，是全台觀賞飛機降落最熱門的景點之一。公園處處長黃立遠表示，看飛機起降不管大朋友還是小朋友都是很吸引人的，特別是在很接近的位置轟隆作響會格外另人震撼而印象深刻，飛機機身越來越大，聲音也越來越巨大，下午3點來這裡，飛機約10到15分鐘就有一班，航班頻率高得讓人大呼過癮。

▲飛機從頭上近距離飛過。



公園處圓山公園管理所賴丞賦主任表示，許多觀賞飛機起降的景點都只能觀賞飛機隨時都還有車子會經過的危險性，而且沒有飛機的時候許多人還是低下頭看著手機，但在新生公園觀賞飛機可就不是這樣了，這裡在沒有飛機越過時仍有許多美麗的花朵及造景，能讓你手上的相機繼續拍不停，公園內也不會有汽、機車呼嘯而過的危險。

▲找一片綠地就可以愜意野餐。

新生公園內有著許多適合拍照打卡以及休憩野餐的地方，歐式花園造景有著繽紛的彩色花卉點綴，超大型的綠色迷宮更是網美最愛，還有臺北典藏植物園可以免費參觀，假日不想規劃行程，不妨就到臺北花博園區新生公園好好放空。



交通方式

1.搭乘捷運：捷運圓山站下車，循指標經花博公園圓山、美術園區即抵達新生園區。

2.搭乘公車：

(1)搭乘279、285、298、606、685、紅34(假日)，於民族東路口站下車。(2)搭乘285、紅50、665(平日) 、676、市民小巴9(平日)，於新生公園站下車。(3)搭乘紅34(假日)，於林安泰古厝站下車。(4)搭乘72、74、222、286副、527、642、643、棕16(平日)、市民小巴9(平日)，於新生公園(林安泰)站下車。

3.騎乘YouBike：從YouBike捷運圓山站2號出口沿自行車專用道到林安泰古厝站。