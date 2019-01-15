走春來這！宜蘭最美「羅莊櫻花步道」八重櫻2月就看得到

▲宜蘭羅莊櫻花步道過去櫻花花況。（圖／翻攝自羅莊櫻花步道臉書專頁）

旅遊中心／綜合報導

春天即將到來，宜蘭最美的櫻花走廊「羅莊櫻花步道」也即將進入賞櫻季節。從2月起，由美麗的八重櫻打頭陣，長達1公里的櫻花走廊，沿著河岸兩側綻放，讓旅客從2月起，連續2個月都能欣賞到美麗的櫻花海。

▲宜蘭羅莊櫻花步道櫻花季從2月開跑。（圖／翻攝自羅莊櫻花步道臉書專頁）

羅莊櫻花步道位於羅東十六份圳畔，是全國第一個在平地河岸即能賞櫻的地方，步道全長1公里，並栽植約1200棵櫻花樹，包括吉野櫻、八重櫻等，且免費對外開放，加上不需要長途跋涉就能欣賞美麗櫻花海，成為每年春天宜蘭最熱門的賞櫻景點。

▲宜蘭羅莊櫻花步道櫻花美景將持續2個月。（圖／翻攝自羅莊櫻花步道臉書專頁）

今年羅莊櫻花步道賞櫻季從2月開跑，由八重櫻打頭陣，讓民眾在農曆年連假能賞櫻踏青，從3月起則是由墨染櫻登場，旅客可以欣賞紅中帶粉的櫻花，不一樣的粉色浪漫花海，為今年春天增添幸福粉意。若是自行搭乘大眾運輸前往，民眾可以選擇搭乘羅東鎮免費觀光巴士紅線，搭乘到紅線R11「溫哥華別墅」下車，下車後步行約3分鐘即到達。

羅莊櫻花步道

地址：羅東鎮羅莊一街22號