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暖冬提早花開！粉色波斯菊、炮仗花瀑布　全台5大花海美到春節

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▲▼ 雲林花海搶先爆發！4色波斯菊、向日葵「漸層花毯」盛開一個月（圖／小腹婆大世界）

▲雲林花海搶先爆發，四色波斯菊、向日葵花海免費拍。（圖／小腹婆大世界提供。）

旅遊中心／綜合報導

暖冬讓花兒都提早開花了！冬季出門賞花是農曆年走春的重點行程之一，全台各地許多花海都提早開花了，大片粉色波斯菊海、金黃色的炮仗花瀑布，不想年假人擠人，挑個週末好天氣就到以下5大花海拍美照吧！

1.苗栗銅鑼炮仗花步道
 地址：苗栗縣銅鑼鄉民有路與119鄉道路口

▲苗栗銅鑼炮仗花步道。（圖／攝影師《飛翔在天際》提供，，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲苗栗銅鑼炮仗花已開花，圖為去年資料照。（圖／攝影師《飛翔在天際》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

看到炮仗花開就表示喜洋洋的春節快到了！每年一月下旬一路綻放到3月初，盛開的橘黃色炮仗花從牆面垂墜而下就像是金黃瀑布傾瀉十分壯觀，今年炮仗花提前開花，多處花牆都已經陸續盛放，不想春節人擠人，週末就可以出門踏青拍美照。

2.台中市后里區波斯菊花海
地址：台中市后里區尾社路附近
座標：24.335010,120.723695

▲台中市后里區波斯菊花海。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲台中市波斯菊花海與惡地景觀。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

后里區一帶有很多片波斯菊花海，不過位在尾社路附近的這片花海景觀超級特別，藏身在田野間除了純樸的農村景觀，遠方還有惡地景觀做背景，浪漫嬌柔的粉色花海與壯觀陽剛的火炎山，形成特殊對比的花海景觀。

3.台中忘憂谷
 地點：台中市外埔區溪底路

▲台中外埔波斯菊花海。（圖／攝影師飛翔在天際提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲粉色忘憂巴士已悄悄登場。（圖／攝影師《飛翔在天際》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

說到波斯菊海就絕對不能忘了這片忘憂花海，位於台中外埔的忘憂谷一年四季都是外拍熱門景點，夏季綠油稻田拼成療癒巧拼、豐收時節時大片金黃稻海，冬季休耕時則成一片粉紅秘境，今年的波斯菊花已開，冬季限定的粉色忘憂巴士美景也浪漫登場，目前花況正美。

4.雲林莿桐孩沙里花海
 地址：雲林縣莿桐鄉和平路150號（導航請設定雲林莿桐孩沙里花海）
拍攝時間：2019年1月10日

▲▼ 雲林花海搶先爆發！4色波斯菊、向日葵「漸層花毯」盛開一個月（圖／小腹婆大世界）

▲四色波斯菊花季到農曆春節。（圖／小腹婆大世界提供。）

雲林縣莿桐鄉的孩沙里每年波斯菊花海吸引大批遊客朝聖，2019年的波斯菊海已悄悄綻放，部落客《小腹婆大世界》分享在1月10日拍到的最新花況，紅、黃、白、粉4色波斯菊以及向日葵大爆發，形成超美的漸層花毯，超大面積的波斯菊海隨便拍都美。

5.台東油菜花
 地址：台東伯朗大道兩側、193縣道

▲伯朗大道油菜花海。（圖／Travel with V 小V旅行提供）

▲伯朗大道金黃油菜花海。（圖／Travel with V 小V旅行提供）

金黃油菜花是東台灣每年1月必賞風景，沿著田地望去就像是大片金色地毯，包括台東伯朗大道兩側、193縣道上都能欣賞，看原本種植金黃稻穗的稻田上，開滿一朵朵金色油菜花，雖然花季為12月至2月期間，不過1月其實才是最美的賞花時間。

＊以上圖片由《小腹婆大世界》、《飛翔在天際》、IG@molly888666、《Travel with V 小V》授權提供。

關鍵字： 花海旅遊 台灣特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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