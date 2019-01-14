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走進雙龍瀑布仙境裡！南投30層樓高「空中吊橋」預計暑假完工

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▲雙龍瀑布,雙龍吊橋（圖／南投縣政府觀光處提供，請勿隨意翻拍。）

▲雙龍瀑布力拼春節前完工。（圖／南投縣政府觀光處提供，請勿隨意翻拍。）

記者陳涵茵／綜合報導

挑戰心臟的全新吊橋即將誕生，位於南投縣信義鄉的雙龍瀑布打造一座30層樓高的空中吊橋，號稱最驚險的空中吊橋，還沒蓋好就引起討論話題，有消息傳出將搶在春節前完工，對此，南投縣觀光局則否認，雖然在趕工中但一切還是以遊客安全為主，預計主體工程最快也要到暑假才能完工。

▲雙龍瀑布,雙龍吊橋（圖／網友uxiaoq,x3681457提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲雙龍瀑布美景。（圖／IG網友uxiaoq,x3681457提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

位於南投縣信義鄉的雙龍瀑布，瀑布落差高約100公尺分為上瀑與下瀑，似兩條蛟龍盤旋因而得其名，陡峭山壁落差製造出水煙紛飛景象，歷經莫拉克風災摧毀棧道與吊橋，南投縣政府重整規劃，預計將搭建一條長達345公尺的天空吊橋，且腳下高度就高達30層樓，讓遊客徹底感受遺世仙境之美。

▲雙龍瀑布,雙龍吊橋（圖／南投縣政府觀光處提供，請勿隨意翻拍。）

▲雙龍瀑布有上下瀑兩座，瀑布落差大水花四濺，水氣朦朧仙氣十足。

雙龍瀑布目前有一條舊的水源吊橋，懸吊於峽谷間的300公尺長窄橋，不過僅提供工作人員進入，遊客請勿隨意闖入，雖然禁止還是有許多遊客犯險拍照。對此，為帶動當地觀光與方便遊客欣賞雙龍之美，官方決定在離水管橋約20公尺上方建造一座全新景觀吊橋，吊橋長約345公尺跨越壯闊山谷通往雙龍上瀑，吊橋採下行式橋面與上行式橋面兩種橋型組成，雙龍吊橋原訂2018年9月就將完工，不過因山區偏遠施工困難，且施工時跟原本預期難度有提供，主體工程最快今年7月份左右，最晚8月可以完成。

▲南投雙龍瀑布,雙龍部落。（圖／記者陳涵茵攝）

▲水源吊橋禁止遊客進入。（圖／記者陳涵茵攝）

雙龍吊橋橋體與河谷落差97至100公尺，若以一層樓約3.5公尺計算，將近30層樓的高度讓人雙腿發軟，相較於山川琉璃橋落差45公尺，向下看更讓人頭皮發麻。另外，串連周邊1.5公里天時登山步道，未來將以雙龍瀑布及原民部落為主體，除了原有步道也將打造賞景平台，規劃成環線遊憩景點，讓遊客可在山林裡盡情漫遊森呼吸。

▲南投雙龍瀑布,雙龍部落。（圖／記者陳涵茵攝）

▲未來將規劃成環線的登山步道休憩區。（圖／記者陳涵茵攝）

開車路線：
南下：國道1號→中清交流道→中彰快速道路→台14線→國道3號草屯交流道→名間交流道→台16線→台21線→信義→雙龍瀑布
北上：國道3號→名間交流道→台16線→台21線→信義→雙龍瀑布

關鍵字： 南投旅遊 雙龍瀑布 雙龍吊橋

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