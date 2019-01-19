金門10大景點全攻略！戰地坑道、古蹟洋樓一次玩透透

點評：玩金門就靠這份攻略啦

文、圖／Mimi韓

精彩的金門景點＆金門旅遊攻略完成啦！前幾天有網友說要去金門玩耍，詢問金門有什麼熱門景點？金門哪裡好玩？就來推薦10個金門必玩景點給大家吧！金門充滿歷史紋理，島嶼上有超過70座大小古蹟，可以看到閩南建築聚落或是巴洛克式洋樓。而且金門作為保衛台灣的前線基地，當然更少不了例如經歷過古寧頭戰役、八二三砲戰等輝煌事蹟所留下的戰地風光，堡壘、砲台、軌條砦，還有宛如摩西分海的建功嶼⋯都是非常具有特色的景色。



超好玩！Top10金門旅遊景點推薦



金門景點No.1：水頭聚落、得月樓







水頭聚落可以說是金門最具代表性的閩式建築、銃樓。其中這座得月樓，曾是當時水頭最高的建築，這個名字也有「近水樓台先得月」的意思唷～

像這樣的大型閩式建築聚落，整個金門其實有不少座，但我們感覺水頭聚落的氛圍最好，古色古香的建築，走在裏頭感覺相當有意思呢！有些老屋被改造成民宿、有些開放參觀，甚至有些還有人居住，這種歷史與人文合一的感覺，非常值得來感受。

需要規劃金門住宿，水頭聚落附近的詠詠的家民宿有相當好的評價，房價也不貴值得參考。

水頭聚落中這間金道地蚵仔麵線就小有名氣，走累了就來嗑一碗蚵仔快滿出來的美食，台灣吃到最後都是撈麵線，這裡是撈蚵仔，老闆放超多的。



水頭聚落、得月樓、黃輝煌洋樓

地址： 金門縣金城鎮前水頭44號旁

開放時間： 08:30~17:00

金門景點No.2：模範街

模範街是來金門必逛必買必吃的老街～而模範街的由來是在1924年時，金門縣商會會長傅錫琪與地方紳士翁同文決定為金門建起一條「足以為模範」的街道，因此前往南洋集資並蓋起這條街道。建築風貌具日本、閩南、西洋、南洋等各種風格。建築多為二進店屋，第一進為日式洋樓，第二進為閩式建築，是金門維持許久的老街景點，非常有味道。

金門景點No.3：金門總兵署







清金門鎮總兵署，最早是明萬曆年間進士許獬讀書的地方。到清康熙年間，才將金門總兵署遷建於此，多次改建後成為現在規模，是現在來金門旅遊經典的觀光景點，如果有興趣聽故事的話，假日晚上07:00在總兵署有免費導覽可以參加。導覽老師會帶著大家夜遊金門老城區，很有意思呢~

金門景點No.4：莒光路老街





總兵署周邊就包含莒光路、模範街等老街景點，像是很有名的金德利菜刀、蚵嗲之家、珍香廣東粥、淳新手工蛋捲等…都在這裡，應該是金門全島最熱鬧的地方。

金門景點No.5：翟山坑道







金門因為當時國共戰爭，是真的有受到戰火洗禮的地方，所以島上有很多我們阿兵哥所挖掘的坑道，其中翟山坑道是最值得推薦參觀的一處，裏頭超壯觀。坑道總長357公尺，裏頭可以讓登陸小艇隱藏＆運補，是很有金門戰地風光的畫面。

整座翟山坑道兩旁全是堅硬無比的岩層，當時沒有先進的機具，都是靠徒手挖掘出來，很難想像是多少阿兵哥流血流汗，才建造出如此偉大的工程。而翟山坑道附近的歐厝60號 – 順天旅店是很多網友推薦的金門民宿，給大家參考。

金門景點No.6：擎天山莊 & 陳景蘭洋樓







擎天山莊在當時軍管時期，被規劃當成金門官兵休假中心，是當時駐紮在前線的國軍唯一的休閒度假區。當時蔣介石總統夫妻、鄧麗君等人都住過這裡。

擎天山莊最高處的陳景蘭洋樓，是之前邑僑陳景蘭的故居。中國人民移居金門最早可以追溯到唐代，但因為島上資源其實不多，後來人民開始前往南洋經商，雖然絕大部分都是GG在異鄉。但其中還是有幾位可以衣錦環鄉，目前金門大多數西式洋樓，都是那個歷史時代的產物，是當時財力與榮耀的象徵。但也別以為他們賺到錢只顧自己唷！滿多在打點好家人後，甚至還打造整個聚落，讓村子裡的親戚朋友全都換新家呢！

陳景蘭洋樓附近，還有風獅爺、成功坑道、成功沙灘等金門景點，可以一起安排。而洋樓所在的金湖鎮，是規劃金門住宿相當方便的地點，因為就在島中心，推薦八二三行館飯店給大家，評價相當好。

金門景點No.7：陽翟老街







陽翟老街在過去有金門小西門的稱號，金門官兵們放假時可以來這裡看電影、剪頭髮、寄信、逛街打撞球。但隨著金門撤軍之後，陽翟老街就日漸蕭條，是個非常有味道歷史景點。

最近又成為電影「軍中樂園」拍攝地，街景被保留下來，其中有許多甚至都還有人居住，進入前要先確認，色彩鮮豔卻又帶著滄桑感的老街，是非常好拍的地方，推薦來走走。

金門景點No.8：山后民俗村









山后民俗村旁當地俗稱「十八間」，是由18棟閩南古厝組成的聚落，大約清光緒2年（1876年）旅日僑領王氏父子建造給族人居住的。其中還規劃禮儀，喜慶、武館等主題館，展出先民文物，另外頗有名氣的王阿婆小吃店也就在這裡，逛完別忘記把肚子填飽在離開唷～

地點：金門縣金沙鎮三山里山后61號

金門景點No.9：獅山砲陣地





獅山砲陣地就在山后民俗村附近，是全國罕見的全坑道式榴砲陣地，當時部屬了美製的八吋榴砲，據說823砲戰會落幕，與它的震攝力有相當的關係，因為威力強大，老共一開始還以為國軍有核武了。這裡每天都會定時進行砲操演練展示，也是很多觀光客來金門時必定會參觀的地方。可以實際走進坑道裡，看看戰爭時期官兵的生活，或許也可以想像一下巨砲射擊時那種Powerful的感覺，是很棒的回憶呢！

砲操表演時間（週四砲操休演）：

上午二場（10：00、11：00）；假日09：00增加一場

下午四場（13：30、14：30、15：30、16：30）共六場

金門景點No.10：建功嶼







這座曾經歷經戰火洗禮的建功嶼，在時空背景轉換之後，如今變成金門值得一逛的美麗景點，退潮才會顯現有如摩西分海一樣神祕走道，海岸旁還有很多的軌條砦與自然生態，都是讓人印象深刻的畫面，想來的話記得注意潮汐時間，不然被擋在島上，就得等下次退潮才能回來囉！

在地人也推薦～ 14家金門美食懶人包分享

最後附上金門必吃14家美食懶人包啦！這趟姊來金門自由行，雖然時間並不算長，但也吃了好幾攤道地的金門美食，有的是網路上蒐集的資訊，有的又是在地人推薦，像是酒糟牛肉麵、石蚵麵線、閩式燒餅…等，很多都是相當具有在地特色的好味道，大家來玩的時候除了跑跑金門景點之外，也別忘了讓肚子塞滿金門美食再回家唷～