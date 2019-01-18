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在地人激推！金門14家必吃美食懶人包　享受道地好味道

Mimi韓的幸福小天地 Mimi韓

愛分享愛美麗愛隨心所欲 專屬自己的小天地.....

點評：看完也能變成金門PRO級美食達人呢
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▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

文、圖／Mimi韓

走到是一定要吃到哪的！這趟姊來金門自由行，雖然時間並不算長，但也吃了好幾攤道地的金門美食，有的是網路上蒐集的資訊，有的又是在地人推薦，像是酒糟牛肉麵、石蚵麵線、閩式燒餅…等，很多都是相當具有在地特色的好味道，這篇就來把這10＋3攤給紀錄一下，大家來玩的時候除了跑跑金門景點之外，也別忘了讓肚子塞滿美食再回家唷！
金門本島共分成金城鎮、金湖鎮、金寧鎮、金沙鎮，以下就簡單分區來點名囉～

金城鎮

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

莒光路可以說是金門很熱鬧的地方，美食也相當集中，而其中貞潔牌坊旁的這間蚵嗲之家在非常受歡迎，就算天空下著大雨，排隊的人也沒間斷，而且在地人都買很多。

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

除了招牌的蚵嗲之外，還有花生、綠豆、山藥等芝麻球球，價格超便宜，真真是銅板美食無誤。

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

蚵嗲外皮香酥脆，咬下去都還能感覺到卡茲的口感，裏頭的餡料蔬菜還保持著很脆口的味道，難怪那麼多人愛吃。炸芝麻球裏頭是空心，餡料甜甜的，是便宜好吃的下午茶點心。姊這天冒著雨排隊感覺值得XD

蚵嗲之家
地址： 893金門縣金城鎮莒光路一段59號
電話：08 232 2210

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

模範街磚紅色的老街感覺情境很棒，而且好料也很多。其中這間淳新商號，他們家高梁蛋捲很好吃，而且老闆娘一整個有人來瘋的特質，請試吃不手軟，還一直說不買沒關係啦！先吃再說。

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

她的蛋捲是現場製作，完全就是天然的原料，我是感覺不輸給嘉義福奕軒，很好吃呢！

淳新商號
地點：模範街

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

金道地蚵仔麵線、蚵仔煎，這間是租車店小弟弟介紹的。位於金門得月樓附近的閩式聚落中，光外型就很有味道了。

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

中午時分，上門用餐的人潮還不少，不過周邊也沒啥競爭者就是了XD

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

蚵仔麵線的湯頭很清爽，不會油膩膩。而最誇張的是蚵仔的量超多，在台灣吃到最後都是在撈麵線，而這碗最後是狂撈蚵仔，如果想讓老公或男朋友給力些，就點一碗給他吃吧！

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

而蚵仔煎作的方式和台灣吃到的也不太一樣，邊緣煎的很焦脆，蚵仔也是很多，感覺是好吃的。

金道地小吃店
地址： 金門縣金城鎮前水頭15號
電話：08 232 7969

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

吃完蚵仔想找飲料，接著在得月樓的聚落，看到這間毛澤東奶茶。

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

店裡其實是風獅爺文物坊，只要站在得月樓門口就會看到，店裡有販售紀念品，門口有間小咖啡店。

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

賣的前三款飲料都超特別，毛澤東是奶茶＋高粱酒，而蔣介石是奶茶＋金門海石花。這天點了蔣介石出場，海石花的口感有點像是椰果，但卻是天然的海底食材，和奶茶搭配增添不少口感。雖然８０元真的是有點貴，但是附近真的也沒啥東西能買來喝啦！

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

金門酒廠旁，能找到這間有點隱密的葉氏酒釀蛋，特別之處是老闆利用高粱酒釀來搭配茶葉蛋，吃起來帶著清香甘甜的酒香，而且如果有時間的話，不妨跟老闆聊聊天，他會把金門高粱酒的歷史講的巨細靡遺。邊吃蛋邊聽故事，別有風味。

葉氏酒釀蛋
地址： 金門縣金城鎮金門成南門51-1號
電話：08 232 7564

金湖鎮

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

這間復國墩阿芬海產店，位置超偏僻，從金城開車來都還要20~30分鐘，卻又絕對是金門在地名店，只要金門人想要辦桌宴客，有很大機會會來這裡。貨真價實的海鮮、平易近人的價格是最大的特色，非常厲害。蛤？有多偏僻？我們在來的路上開了1X分鐘一台車都沒有…

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

店家有自己的漁船，店裡的海產都是新鮮進港，足青ㄟ唷～海鋼盔、虎螺、黃魚、海產粥、酥炸軟殼蟹、石斑…每道菜都相當好吃，而且價格真的是便宜到讓我們驚訝的程度，這種等級的菜色別說台北，就算在台南上萬元都是正常的，但阿芬這桌竟然只要5000元，難怪地點偏僻絲毫不影響他高朋滿座，人多的話很推薦來吃上一頓在地的海產大餐。

阿芬海產店
地址：金湖鎮復國墩25號
電話：082-331139
營業時間：10:00-14:00 17:00-21:00 每週一公休

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

金門蛋狗，這個應該是台灣人來玩必訪必吃的金門美食啦！隱密的小店人潮卻絡繹不絕，也滿多在地人會來交關，用雜貨店當幌子，藏著好吃的在地美食，老闆你也太低調。

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

蛋狗其實就是蔥油餅＋蛋＋熱狗囉！餅脆蛋香，熱狗增加口感，阿姨還貼心幫我們切開包好，真的是很好吃耶。至於炒泡麵，份量絕對是滿滿一盤，不過私心認為另一間鴻美的比較好吃些囉～

合泉平價中心小吃店
地址： 金門縣金湖鎮小徑村（邱良功墓旁）
電話：08 233 2908

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

良金牧場，是金門很有名的牛肉乾專賣店，最近開始跨足牛肉麵市場，因為用的是自家牧場的酒糟牛，所以牛肉品質都相當好，再加上用餐環境優質，推薦。

地址 : 金門縣金湖鎮漁村160號
電話：（082）335-886、331-883

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

這家鴻美餐飲百貨，是在地朋友推薦來吃的美食，位置有點偏僻，能把店開在這裡肯定不簡單。老闆最有名的就是炒泡麵，用的是維力炸醬麵，搭配蔬菜肉絲等食材，吃起來不會過分油膩，很好吃啊！

店址：金門縣金湖鎮安民2號
電話：08 233 2600

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

復興路這兩間，喜相逢和談天樓都是頗知名的金門美食，原本計畫是先去喜相逢吃刀削麵，再去隔壁吃湯圓，但是…剛剛吃過蛋狗&炒泡麵，正飽到天靈蓋，所以決定這次先試試談天樓的酒釀湯圓，喜相逢下次吧！

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

談天樓最有名的就是它們家湯圓，每碗都是60元，而且店裡的牛肉拉麵、拌麵也只賣80元，很便宜阿！

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

湯圓都是芝麻內餡，不管搭配紅豆或是招牌的酒釀都很有味道。而且原本軟Ｑ的外皮，遇到冰塊之後變得更有嚼勁，也是很好吃唷～

喜相逢 / 電話：082-333064 / 地址：金門金湖鎮復興路5號
談天樓 / 電話：082-332766 / 地址：金門金湖鎮復興路3號

金沙鎮

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

這間位於沙美老街的閩式燒餅，大概有30多年歷史，滿多在地人推薦，而且觀光客也都會特地跑來買，mimi這次住的民宿距離這裡較近，一早就跑來這買燒餅啦！

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

小小一間店，卻幾乎讓燒餅堆滿，相當厲害啊！口味有鹹有甜，每個都只要12元，很便宜，外觀看起來就很脆口的感覺，上頭撒滿芝麻，光站在門口都能聞到香味。

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

咬下去很脆，一層層的超像千層酥，非常好吃。這區域相對比較偏遠，如果安排山后民俗村、獅山砲陣地或陽翟老街的話，值得轉來買幾顆。

閩式燒餅
地址：金門縣金沙鎮博愛街48號
電話：082-352922，082-352470
營業時間：6:00~18:00前

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

同樣在沙美老街的還有這間長合食品行，專賣傳統糕點如糕仔粿、索仔股、麻粩。店名順序還是由右到左，似乎是很久以前的寫法惹，感覺很有歷史XD

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

長合也是滿多人推薦必買的伴手禮，姊很喜歡他們家的芝麻粩，吃起來不像台灣買的會硬梆梆，而且完全不黏牙，香氣和口感都很棒，這次有點後悔買太少，公婆也都很喜歡。

店址：金門縣金沙鎮汶沙里三民路24號
電話：08 235 2053

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

位於山后民俗村裡的王阿婆小吃店，古色古香的老房子，有一種時空錯置的感覺。這次mimi住的蕃茄紅了民宿就在這附近，走路就能來吃囉～

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

剛好遇到金門的小朋友山后民俗村裡辦畫畫活動，整個園區超熱鬧。

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

充滿歷史感的價目表！不過因為民俗村已經變成團客必遊的景點，其實這裡有點吵雜就是了。

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

▲▼ 金門14家美食懶人包。（圖／Mimi 韓 提供）

蚵仔煎我是感覺還好，我比較愛金道地小吃店的口味。反而是高粱香腸搭蔥油餅，脆脆的餅皮、夾著淡淡酒香的香腸，好吃耶！Colin說他蚵仔吃到怕了，這裡不准我再點蚵仔湯，讓我小失望了一下。

王阿婆小吃店
地址：金門縣金沙鎮山后民俗文化村64號
電話：082-352388

Mimi韓
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關鍵字： 金門美食懶人包 金門美食 達人美食 美食情報 Mimi韓

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