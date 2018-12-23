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朝聖京都超美「藍瓶咖啡」　百年町家建築古色古香！

Mimi韓的幸福小天地 Mimi韓

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點評：最適合秋天來拍照
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▲▼日本京都藍瓶咖啡 Blue Bottle Kyoto。（圖／Mimi韓 提供）

文、圖／Mimi韓

今年才在京都開幕的藍瓶咖啡（Blue Bottle Kyoto），是藍瓶咖啡在日本關西的第一家分店，外觀結合古色古香的日本町家建築，再加上南禪寺、永觀堂、平安神宮、京都動物園等京都景點都在附近，很快就成了遊客們來京都旅遊拍照打卡的熱門地標，一起來去朝聖吧

交通｜京都藍瓶咖啡（Blue Bottle Kyoto）怎麼去？
京都藍瓶咖啡（Blue Bottle Kyoto）位於南禪寺前的參道上，我們這天是搭公車先到京都動物園玩耍，然後再慢慢往南禪寺、永觀堂散步。但大家也可以直接搭京都地鐵東西線到蹴上站，走路過來也大概就是5分鐘而已。

▲▼日本京都藍瓶咖啡 Blue Bottle Kyoto。（圖／Mimi韓 提供）

▲▼日本京都藍瓶咖啡 Blue Bottle Kyoto。（圖／Mimi韓 提供）

初天的楓葉已經陸續變色，整個京都更添風采～

▲▼日本京都藍瓶咖啡 Blue Bottle Kyoto。（圖／Mimi韓 提供）

整家京都藍瓶咖啡是由前後兩幢老建築所組成，前面是賣藍瓶的咖啡豆、咖啡器具等商品，後面才是咖啡店。京都真的就是有種魔力，不管是樹木、石子地到房屋，組成的每個畫面都好有味道。

▲▼日本京都藍瓶咖啡 Blue Bottle Kyoto。（圖／Mimi韓 提供）

▲▼日本京都藍瓶咖啡 Blue Bottle Kyoto。（圖／Mimi韓 提供）

▲▼日本京都藍瓶咖啡 Blue Bottle Kyoto。（圖／Mimi韓 提供）

之前在東京新宿買過藍瓶的咖啡豆，滿好喝的，建議最佳賞味期是兩個禮拜，店裡也有些是京都限定的商品，我只喜歡喝咖啡，對器具並沒有那麼講究著迷，有興趣的大家可以自己逛逛。

▲▼日本京都藍瓶咖啡 Blue Bottle Kyoto。（圖／Mimi韓 提供）

內外保留著百年歷史町家建築的紋理，中庭和室內都有座位，稍微等一下都會有地方可以坐下來休息的。

▲▼日本京都藍瓶咖啡 Blue Bottle Kyoto。（圖／Mimi韓 提供）

▲▼日本京都藍瓶咖啡 Blue Bottle Kyoto。（圖／Mimi韓 提供）

點完餐，在等候的時間裡可以靜靜的看著店員，正製作著一杯杯手沖咖啡，聞著滿室咖啡香也是很迷人。

▲▼日本京都藍瓶咖啡 Blue Bottle Kyoto。（圖／Mimi韓 提供）

價目表，都來到藍瓶了，當然要來杯手沖咖啡囉！這天我們點了Cappuccino和一杯冰的Single Origin，我們都覺得好好喝～

▲▼日本京都藍瓶咖啡 Blue Bottle Kyoto。（圖／Mimi韓 提供）

▲▼日本京都藍瓶咖啡 Blue Bottle Kyoto。（圖／Mimi韓 提供）

現場也有甜點可以選，磅蛋糕還不賴～

▲▼日本京都藍瓶咖啡 Blue Bottle Kyoto。（圖／Mimi韓 提供）

▲▼日本京都藍瓶咖啡 Blue Bottle Kyoto。（圖／Mimi韓 提供）

▲▼日本京都藍瓶咖啡 Blue Bottle Kyoto。（圖／Mimi韓 提供）

朝聖完藍瓶咖啡，接著我們就繼續來去南禪寺賞楓，雖然還不是楓葉轉紅的極大期，但這樣黃黃綠綠紅紅的也是很美，把京都藍瓶咖啡簡單紀錄，有機會別錯過囉

京都藍瓶咖啡 Blue Bottle Kyoto
地點：京都府京都市左京區南禅寺草川町64店
營業時間：8:00～18:00

Mimi韓
部落格：Mimi韓 行攝の足跡
粉絲團：Mimi韓的幸福小天地

關鍵字： 京都藍瓶咖啡 日本旅遊 日韓風 京都 Mimi韓

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