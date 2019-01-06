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帽子、太陽眼鏡帶了嗎？冬季出國打包行李常見6錯誤

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▲滑雪,滑雪場,雪場,日本滑雪,冬季旅遊 。（圖／記者于佳云攝）

▲在台灣冬天使用的禦寒用品，大部分都不適合極冷地區的旅遊 。（圖／記者于佳云攝）

文／麗塔

冬季出國其實比較辛苦一點，因為要打包的衣物比較多，因為不熟悉旅遊地的狀況，所以一般人大概都會做比較萬全的準備。但是旅客仍要小心不要帶過頭，造成移動困難，Smarter Travel網站整理了幾個旅客常見的錯誤，提醒旅客要留意。

1. 衣服帶錯材質
很多人喜歡穿棉的衣服，因為既吸汗又輕巧，但是冬天的話，實在不是很適合。主要是因為他會吸汗，然後鎖在衣服裡面，這會讓你感到寒冷。比較好的材質是羊毛，因為它既防臭又有透氣性。
▲▼圍巾,禦寒,寒流（圖／取自免費圖庫pixabay）
▲圍巾是禦寒寶物（圖／取自免費圖庫pixabay）

2. 沒帶帽子
到了比較北邊的地區，帽子一定要帶，除了頭部之外耳朵也很重要，因為暴露出來的部分會讓你失溫，況且帽子的體積很小，應該隨時放一頂在行李箱裡。

3. 沒帶藥
避免路途上發生不適，個人藥物一定要帶，大家不要想說出國再買就好，當地語言大家不是那麼了解的話，其實人不舒服時還得跑去買藥，真的是非常的不方便。

4. 帶到錯的材質的手套、鞋子、外套
其實在台灣冬天使用的手套，大部分都不適合出國，因為台灣的冬天太溫暖了。一定要上網先做功課，看大家都在那邊準備衣物，要不然就是登山用品店問問。
▲太陽眼鏡。（圖／取自pixabay）
▲冬天一樣要帶太陽眼鏡。（圖／取自pixabay）

5. 沒帶太陽眼鏡
其實雪地反射太陽光是很刺眼的，所以太陽眼鏡一定要帶。

6. 多層次穿搭帶不夠
其實到越冷的地方，越要洋蔥式穿搭，最裡面的衣服必須要透氣保暖，中間一層可以厚一點，最外面的外套一定要防風防水。

關鍵字： 旅遊新知

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