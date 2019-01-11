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飛機座椅該不該打斜？專家：短程航班盡量不要

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▲▼機艙，飛機客艙，飛機內，飛機座椅，3-3座椅，靠窗座位，走道座位，飛機座椅扶手。（圖／記者蔡玟君攝）

▲飛機座椅空間狹小，你會把椅背打斜嗎？（示意圖／記者蔡玟君攝）

文／麗塔

空間狹小的機艙有很多小地方可能會讓你跟鄰座起衝突，像是扶手歸誰？窗板要不要收起來？沒地方放隨身行李等等，其中機上禮儀之中，爭論最激烈之一的就是「椅背能否能恣意傾斜」？有些人認為椅背往後靠是個人權利，但另一派人則認為這影響到後方乘客權益，是件相當粗魯的事。這件事情有正反兩方的看法，知名旅遊網站康提納德整理了雙方的說法：

反對，將座位打斜是不禮貌
因為機上座位很小，幾乎很少人會覺得那是一個舒服的空間，如果你把座位打斜，你似乎贏得了一些空間，但後座就變得很窄。很多人認為買了座位當然有權利這麼做，但是有乘客表示，你不一定得完全使用你的權利，並強調「大家都在同架飛機上」，意思是大家都不舒服，如果你可以體諒別人也是身處這個狀況，就不會堅持一定要把座位打斜。
不該在飛機上做的事,踢前方座位椅背,踢椅背,公德心（圖／記者林世文攝）
▲飛機座位空間狹小，要伸展一下都很困擾（圖／資料照片）

贊成，因為那是我的權利
很多人認為打斜座位純粹就是想這麼做，並非是自己自私。有些特別高大的人，機上的座位真的讓他們極為不舒服，因此座位打斜可以讓他們有稍微喘息的空間。這些人也表示，他們並非固執地都不做讓步，如果後座的人要上廁所，或是他們正在用餐，他們會把座位調整成原本的樣子。

禮儀專家考特尼法德勒的看法是，除非是遠程航班，否則盡量不要傾斜椅背，因為腿部空間已經非常小，壓迫到後方乘客的空間相當不公平。若是長途航班，請確認背後的人不是正在托盤桌上吃飯，保持同理心，適時地詢問以示禮貌。
 

究竟該不該把座位打斜？其實每個人可以按自己的狀況而定，旅客可以保留自己的權利，但是某些應該做妥協的時間點，給別人一點方便，也是大家同處一飛機的貼心。

關鍵字： 旅遊新知

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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