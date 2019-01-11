沙巴過年貴族般的享受！住5星度假村海景房 嚐頂級海味

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock.com、馬來西亞觀光局提供
馬來西亞的沙巴終年氣候溫暖，是躲避寒冬的好地方，這裡也擁有5星級的度假村，美麗的人魚島更是仙境般的海景天堂。對喜歡海鮮的人來說，沙巴簡直是海味天堂，許多頂級的海鮮料理都能在這裡嚐到。過年，想給家人既溫暖又高級的享受，利用春節連假來沙巴度假吧！
▲度假勝地沙巴美人魚島。（圖／shutterstock.com提供）
親眼見到美人魚島(蔓塔那尼島)的真面目，可能會令你感到不太真實，這裡細白的沙灘、如翡翠和藍寶石般閃耀透亮的大海，就像是電影中唯美的場景一樣。由於這裡是世界生態保護組織管制的海洋生態保護海域，乾淨的海水非常適合浮潛，綠蠵龜、龍蝦、烏賊、小丑魚、硬珊瑚、海葵…各式各樣你想得到、想不到的海洋生物都在這裡與你相見。由於這裡的生態十分豐富，除了浮潛外，美人魚島也是適合搭玻璃船的好地方，乘船時，美麗的海底世界與你只有一道玻璃之隔喔！
▲繽紛的海底世界。（圖／馬來西亞觀光局提供）
芬達旅遊在限定行程中，還特別贈送前10位貴賓15分鐘的深潛體驗，讓你更深入地探索繽紛的海底世界。行程中也安排了深受老饕們推薦的海鮮美味，像是充滿南洋風味的黑胡椒螃蟹海鮮餐；到沙巴第一家蒸籠海鮮，品嚐海鮮最天然的原味。蒸煮海鮮時，最精華的湯汁還會順著蒸鍋流到粥裡，種類眾多的海鮮、海鮮粥，將帶給你回味無窮的味覺饗宴；此外，你還能在行程中獨享一尾長達20公分的肥美老虎蝦，鮮美、彈性十足的肉質，再佐以其他海料理，一定令你相當難忘！
▲麥哲倫絲綢灣度假村擁有私人碼頭。（圖／馬來西亞觀光局提供）
住宿上，芬達旅遊懂得你想給家人最好的享受的心意，特別安排全程入住5星級麥哲倫絲綢灣度假村的豪華海景房。海景房內有寬敞的陽台，在房間也能輕鬆享有全視線的海景。度假村中種植不少椰子樹，綠意盎然的景色度假感十足。這裡還有超大的泳池、滑水道，一旁就是沙灘，即使是小朋友也能在這裡盡興的玩耍，度假村也設置了提供兒童使用的室內遊戲室。由於度假村擁有私人碼頭，想出海玩耍也非常便利，而且在岸邊就能看到悠游的水中生物和珊瑚喔！傍晚，夕陽將從大海的那一端緩緩沉下，橘金色的海岸與天空令人深深著迷。
推薦行程：
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