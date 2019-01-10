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直擊／世界最濃抹茶冰、粉紅櫻花隧道！逛微風南山像秒飛日本

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▲微風南山美食（圖／記者黃士原攝）

▲世界最濃抹茶冰微風南山吃得到。（圖／記者陳涵茵攝）

記者陳涵茵／台北報導

微風南山於今（10日）正式開幕，各位吃貨們準備好了嗎？就從最具話題性的JAPAN RAIL CAFE開始吃起，JAPAN RAIL CAFE位於4樓，不僅提供咖啡、餐點各式日本美食情報，還可以嚐鮮吃到世界最濃的抹茶義式冰淇淋、在櫻花隧道拍美照，不出國就像一秒飛到日本。

▲JAPAN RAIL CAFÉ,微風南山。（圖／記者陳涵茵攝）

▲JAPAN RAIL CAFÉ排隊人潮。

微風南山百貨與日本鐵道購物商場合作，將數十間日本知名餐飲品牌引進台灣，其中最受歡迎的就是這間丸七製茶ななや冰淇淋，抹茶控們一定對ななや不陌生，來自日本靜岡縣藤枝市，共有1到7號不同濃淡風味的抹茶冰淇淋，數字越大就越濃，點個抹茶也會犯選擇病。

▲JAPAN RAIL CAFÉ,微風南山。（圖／記者陳涵茵攝）

▲抹茶濃度1～7號。

其中最濃的就屬No.7了，標榜是世界上最濃的抹茶，比一般抹茶濃度高出七倍，茶香濃郁且帶點苦澀，喜歡嚐鮮的人可以試試看，不過單一球冰淇淋就要200元台幣，加上剛開幕人氣旺現場要排隊40分鐘才能吃得到。

▲JAPAN RAIL CAFÉ,微風南山。（圖／記者陳涵茵攝）

▲1號與3號口味抹茶冰。

另外點完冰淇淋可別急著離開，JAPAN RAIL CAFE裡一旁有寬敞的座位區，吃完還可以到對面的櫻花隧道拍美照，粉嫩的垂墜櫻花拍起來超夢幻。

▲微風南山櫻花隧道。（圖／記者陳涵茵攝）

▲抹茶冰對面有夢幻的櫻花佈景可拍。

▲微風南山櫻花隧道。（圖／記者陳涵茵攝）

▲粉白櫻花隧道。

JAPAN RAIL CAFE
地址：台北市信義區松智路17號（微風atré南山店4樓)

關鍵字： 美食資訊 微風南山 ななや JAPAN RAIL CAFE

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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