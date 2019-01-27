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日本來的老字號燒肉！必點厚切牛舌、還有超多酒類選擇

點評：牛舌看起來特別吸引人><
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▲▼台北京昌園日本本格燒肉餐廳。（圖／安安日常提供）

▲原在日本已經經營超過一甲子的燒肉店插旗台北延吉街。（圖／安安日常提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

在美食界，無論是新穎的或是新奇的噱頭，都可以成功吸引民眾上門，若是能夠經營的長久，就可見店家的用心程度及懂得如何抓住客人的味蕾。燒肉餐廳多到不勝枚舉，不過，安安日常這次要分享給大家的是一家在日本經營許久的老牌燒肉店插旗到台灣了！

▲▼台北京昌園日本本格燒肉餐廳。（圖／安安日常提供）

▲▼店外裝潢日式帶點現代風格，而店內的座位規劃則頗為寬敞。

▲▼台北京昌園日本本格燒肉餐廳。（圖／安安日常提供）

位在大安區延吉街的老字號燒肉店－京昌園燒肉在日本已經創立60多年了，台灣的首家分店就坐落在延吉街，店外的裝潢結合了日式風格與現代感，走進店內可以看到座位間的距離都頗為寬敞，用餐時更為舒適。餐點的部分，分成了單點及套餐，套餐又有不同價位的選擇，而當天安安的日常點的是「精選套餐組」，他也建議，點選套餐的朋友按照店家上菜的順序來烤肉。

▲▼台北京昌園日本本格燒肉餐廳。（圖／安安日常提供）

▲店內提供單點及套餐的選擇，不過套餐的部分需要兩人以上點同種才適用。

根據精選套餐組的配置，牛舌為最先上桌的烤肉菜色，接著是各式肉品、蔬菜類、海鮮後最後一道才是日本和牛，安安日常提到，由於店家的燒烤品項沒有特別醃製過，因此可以自行運用桌上的調味料，安安認為，整體吃起來，肉類品質相當好，海鮮的部分也十分新鮮，另外，他極力推薦的是超級厚切牛舌，京昌園使用的不同於一般烤肉店的切法，看起來為花刀，安安也提醒大家，等爐火熱的時候，攤開來，一定要記得先烤平的那面，要翻面時就可以藉由側邊來觀察。他形容，厚切牛舌吃起來的口感彈牙外還帶有軟嫩，層次頗為豐富。

▲▼台北京昌園日本本格燒肉餐廳。（圖／安安日常提供）

▲▼燒烤類的肉品都未經過醃製因此可以自行使用調料來調味。

▲▼台北京昌園日本本格燒肉餐廳。（圖／安安日常提供）

▲▼台北京昌園日本本格燒肉餐廳。（圖／安安日常提供）

▲菜盤的部分可以先使用醬油做調味再放入烤爐中烘烤。

▲▼台北京昌園日本本格燒肉餐廳。（圖／安安日常提供）

▲▼厚切牛舌的切法不同於一般燒烤店，烤法的部分等爐火熱的時候，攤開後先烤平的那面，翻面時就可以藉由側邊來觀察。

▲▼台北京昌園日本本格燒肉餐廳。（圖／安安日常提供）

安安日常表示，店家的服務很棒，整個用餐也讓他很滿意，另外，店內也有推出商業午餐，還有單點煎餅、麵食等等，有興趣的朋友也可以嘗試看看！

京昌園日本本格燒肉餐廳
地址：106台北市大安區延吉街131巷45號
電話： 02 8773 7122
營業時間：11：00－15：00、17：00－00：00

關鍵字： 安安日常 京昌園日本本格燒肉餐廳 厚切牛舌 燒肉美食 台北市美食

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