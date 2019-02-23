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小S也推薦的鹽味烤魚！魚肚內還有開胃蒜頭、九層塔

點評：超愛吃鹽味烤魚><
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▲▼宜蘭塭底烤魚。（圖／跟莎莉哈一起玩樂去提供）

▲宜蘭塭底烤魚。（圖片由跟莎莉哈一起玩樂去提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

到宜蘭最重要的就是把著名景點都玩過一輪，再把所有好吃的都吃遍，好好地把自己餵飽，才有力氣繼續跑行程，而宜蘭必吃的除了羅東夜市以外，海鮮熱炒也是深受許多人喜愛的選擇。部落客跟莎莉哈一起玩樂去就在社團《旅遊超爽的》中分享這家超厲害的烤魚餐廳，連小s吃過都說好！

▲▼宜蘭塭底烤魚。（圖／跟莎莉哈一起玩樂去提供）

▲塭底烤魚礁溪店是開放式座位，沒有門窗遮擋。

塭底烤魚位在宜蘭礁溪，附近有Mr. Brown 伯朗咖啡館礁溪店、金車礁溪花園和復刻雲山水等等，另外在員山大湖風景區也開設了一家分店，用餐的同時還可以欣賞美麗的湖光山色。塭底烤魚礁溪店是開放式空間，沒有門窗遮擋，跟莎莉哈一起玩樂去介紹，戶外還有一區魚塭旁的座位，有草有水有天空，不時還有白鷺鷥，不過冬天就不推薦坐這邊了，風實在太冷。

▲▼宜蘭塭底烤魚。（圖／跟莎莉哈一起玩樂去提供）

▲塭底烤魚菜單，除了必點的鹽味烤魚以外，還有許多經典的熱炒料理。

▲▼宜蘭塭底烤魚。（圖／跟莎莉哈一起玩樂去提供）

▲鹽味烤魚送上桌的時候是整個鹽塊，由服務人員協助敲開。

這裡最招牌的就是鹽味烤魚，跟莎莉哈一起玩樂去表示，入坐時在座位上發現一些鹽塊，當時還想說怎麼連椅子都有鹽？後來才知道，店家將魚送上桌的時候是一整個大鹽塊，服務人員會幫忙把鹽敲開，露出裡面的魚肉，所以才會有鹽塊四散的情形。另外也說，敲好的魚很大一隻，五六人吃都沒問題，盤子也相當重，拿起來拍照時要多多小心。

▲▼宜蘭塭底烤魚。（圖／跟莎莉哈一起玩樂去提供）

▲烤魚的分量相當大，搭配其他熱炒菜色，五六個人一起吃也足夠。

跟莎莉哈一起玩樂去表示，烤魚的口感又嫩又緊實，直接吃就相當好吃，越靠近肚子的魚肉香氣越重。特別的是，在烤魚的魚肚中，還有包著蒜頭和九層塔，讓整條魚增加許多香氣，吃起來更開胃，覺得不夠味的話，還可以沾一些店家附上的胡椒鹽和辣粉，別有一番滋味，但因為本身就是用鹽烤過，裡面也有滿滿的佐料，其實單吃的味道就很足夠，加上調味粉配著白飯，更加下酒。店家內提供免費的白飯，可以吃到飽，點一份烤魚和幾道小菜，配上一碗碗的白飯，就可以讓一家人吃得相當過癮。

▲▼宜蘭塭底烤魚。（圖／跟莎莉哈一起玩樂去提供）

▲魚肉軟嫩Q 彈，裡面還有包著蒜頭和九層塔，添加香氣，單吃就好吃。

▲▼宜蘭塭底烤魚。（圖／跟莎莉哈一起玩樂去提供）

▲炒麵有些許的沙茶滋味，搭配肉絲和炒蛋，一份60元。

▲▼宜蘭塭底烤魚。（圖／跟莎莉哈一起玩樂去提供）

▲水蓮。

▲▼宜蘭塭底烤魚。（圖／跟莎莉哈一起玩樂去提供）

▲炒臭豆腐，鹹中帶辣，用醬汁炒過以後還是吃得到炸豆腐的口感。

▲▼宜蘭塭底烤魚。（圖／跟莎莉哈一起玩樂去提供）

▲沙魚炒芹菜，調味有些豆腐乳的味道，甜甜鹹鹹，是一道下飯也下酒的料理。

▲▼宜蘭塭底烤魚。（圖／跟莎莉哈一起玩樂去提供）

▲蛤仔湯，一大鍋熱湯裡有滿滿的蛤蠣，帶著薑香，好喝又暖胃。

塭底烤魚
地址：宜蘭縣礁溪鄉玉龍路二段572號
營業時間：11:00–21:00
電話： 03 988 5097

關鍵字： 塭底烤魚 礁溪美食 宜蘭美食 跟莎莉哈一起玩樂去 鹽味烤魚

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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