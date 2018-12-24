礁溪新景點！2樓高「巨無霸夾娃娃機」　花100元保證中獎

▲礁溪水鹿咖啡親子館巨無霸娃娃機。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供）

旅遊中心／綜合報導 圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供

宜蘭又有拍照打卡與玩樂新亮點！礁溪知名親子餐廳「水鹿咖啡親子館」現在就在餐廳戶外區打造全台第2座「巨無霸夾娃娃機」，花100元有3次抽獎機會，不僅貨櫃造型很好拍，還有機會將知名品牌機車與電器用品帶回家。

▲礁溪水鹿咖啡親子館。

▲礁溪水鹿咖啡親子館戶外遊樂區。

▲礁溪水鹿咖啡親子館2樓玻璃屋空間。

水鹿咖啡可說是宜蘭親子餐廳始祖，2017年搬到目前地址後將餐廳範圍擴大，在戶外增加佔地廣闊的親子遊樂區，並設置大型攀岩溜滑梯、盪鞦韆、木吊橋、沙坑，甚至還可以餵兔子、撈魚；在用餐空間方面，為了讓小朋友也能享受用餐時光，更使用可愛的米奇造型碗盤與餐具，2樓空間也化身為玻璃屋，讓窗外水田與天空景致成為最美麗的背景，讓民眾在這裡能邊用餐邊享受不同時間與季節的礁溪風景，成為親子旅遊必去景點。

▲礁溪水鹿咖啡親子館巨無霸娃娃機有2層樓高。

▲巨無霸娃娃機代幣很大片。

現在水鹿咖啡親子館又有全新創意，就是在戶外遊樂空間打造一座貨櫃造型「巨無霸夾娃娃機」，也是全台第二座巨無霸夾娃娃機，巨無霸夾娃娃機有2層樓高，在機器前有一座圓形搖桿台讓旅客操作，只要花100元就有3次抽獎機會，大獎包括gogoro機車、液晶電視、掃地機器人等。

▲礁溪水鹿咖啡親子館巨無霸娃娃機貨櫃造型很可愛。

在玩巨無霸娃娃機時，一枚代幣以夾到一顆寶物球兌換一樣獎品為主， 過程中沒有夾取到的話，最多有3次操作機會。如果三次都沒中，會從娃娃機裡拿一顆球給客人，因此可說是保證中獎，因此一推出就吸引許多民眾前來玩。

水鹿咖啡親子館

電話：03-9874997

公休：星期一(例假日順延一天)，除夕

營業時間：

牧場：10:30~20:30

餐廳：11:00~20:30(最後點餐19:00)，全天供餐

地址：宜蘭縣礁溪鄉時潮村塭底路3~15號