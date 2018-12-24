ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

礁溪新景點！2樓高「巨無霸夾娃娃機」　花100元保證中獎

ETtoday旅遊雲

▲▼礁溪水鹿咖啡親子館巨無霸娃娃機。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供）

礁溪水鹿咖啡親子館巨無霸娃娃機。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供）

旅遊中心／綜合報導　圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供

宜蘭又有拍照打卡與玩樂新亮點！礁溪知名親子餐廳「水鹿咖啡親子館」現在就在餐廳戶外區打造全台第2座「巨無霸夾娃娃機」，花100元有3次抽獎機會，不僅貨櫃造型很好拍，還有機會將知名品牌機車與電器用品帶回家。

▲▼礁溪水鹿咖啡親子館。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供）

▲礁溪水鹿咖啡親子館。

▲▼礁溪水鹿咖啡親子館。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供）

▲礁溪水鹿咖啡親子館戶外遊樂區。

▲▼礁溪水鹿咖啡親子館。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供）

▲礁溪水鹿咖啡親子館2樓玻璃屋空間。

水鹿咖啡可說是宜蘭親子餐廳始祖，2017年搬到目前地址後將餐廳範圍擴大，在戶外增加佔地廣闊的親子遊樂區，並設置大型攀岩溜滑梯、盪鞦韆、木吊橋、沙坑，甚至還可以餵兔子、撈魚；在用餐空間方面，為了讓小朋友也能享受用餐時光，更使用可愛的米奇造型碗盤與餐具，2樓空間也化身為玻璃屋，讓窗外水田與天空景致成為最美麗的背景，讓民眾在這裡能邊用餐邊享受不同時間與季節的礁溪風景，成為親子旅遊必去景點。

▲▼礁溪水鹿咖啡親子館。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供）

▲礁溪水鹿咖啡親子館巨無霸娃娃機有2層樓高。

▲▼礁溪水鹿咖啡親子館。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供）

▲巨無霸娃娃機代幣很大片。

現在水鹿咖啡親子館又有全新創意，就是在戶外遊樂空間打造一座貨櫃造型「巨無霸夾娃娃機」，也是全台第二座巨無霸夾娃娃機，巨無霸夾娃娃機有2層樓高，在機器前有一座圓形搖桿台讓旅客操作，只要花100元就有3次抽獎機會，大獎包括gogoro機車、液晶電視、掃地機器人等。

▲▼礁溪水鹿咖啡親子館巨無霸娃娃機。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供）

▲礁溪水鹿咖啡親子館巨無霸娃娃機貨櫃造型很可愛。

在玩巨無霸娃娃機時，一枚代幣以夾到一顆寶物球兌換一樣獎品為主， 過程中沒有夾取到的話，最多有3次操作機會。如果三次都沒中，會從娃娃機裡拿一顆球給客人，因此可說是保證中獎，因此一推出就吸引許多民眾前來玩。

水鹿咖啡親子館
電話：03-9874997
公休：星期一(例假日順延一天)，除夕
營業時間：
牧場：10:30~20:30
餐廳：11:00~20:30(最後點餐19:00)，全天供餐
地址：宜蘭縣礁溪鄉時潮村塭底路3~15號

關鍵字： 礁溪 水鹿咖啡親子館 巨無霸娃娃機 宜蘭旅遊 宜蘭美食 親子旅遊 美食情報

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

中空深V舞者挑逗男友求救 車模女友霸氣「酥胸護頭」

推薦閱讀

汽車也能搭火車！台鐵「人車同行」宜花輕鬆自駕遊

冬天不泡溫泉要幹嘛！礁溪新湯屋邊泡邊看星星

名廚也推薦！頭城傳統美食多　九層炊不沾醬也好吃

宜蘭頭城親子共融運動公園　蜂巢立體迷宮、花形傳聲筒

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

汽車也能搭火車！台鐵人車同行自駕遊

懶人露營最高境界在嘉義！

全台「4大野溪溫泉」季節限定！

JR東日本咖啡店有最濃抹茶冰淇淋

日本自助必備3個「交通APP」懶人包

台北華山小日子商號　文青風選物店

擠千人！南投落羽松秘境草莓被採光

北投星級飯店泡湯一日遊提案

屏東親子遊　大草皮上野餐、挑戰滑草

南投4萬坪「落羽松秘境」還能採草莓

熱門行程

最新新聞更多

日本餐廳聖誕節「禁止情侶進入」

大直ATT12家異國美食指南

觀光局108年重要施政計畫曝！

米蘭「艾曼紐二世迴廊」超美水晶聖誕樹

礁溪出現2樓高巨無霸夾娃娃機

下雪了！屏東粉紅公園白色聖誕

日本ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ柴犬棉花糖超療癒

全台首間希爾頓逸林酒店28日開幕

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366