咬腳皮有觸電感！礁溪重口味超大溫泉魚泡腳池

點評：最大隻的溫泉魚真的有點可怕！

▲礁溪著名溫泉魚

記者簡仲豪／綜合報導（圖／跟莎莉哈一起玩樂去提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

談到宜蘭除了有著名的美食櫻桃鴨以及礁溪溫泉外，還有一個著名的特色就是以人皮維生的溫泉魚！溫泉魚是一種能抵受溫泉溫度的「溫泉醫生魚」放養在溫泉池中，專門啄食人們身上的死去皮質，部落客「跟莎莉哈一起玩樂去」在社團「旅遊超爽的！」中為大家介紹一間一次可以看到9種溫泉魚的泡腳池！

▲溫泉魚依照大小劃分每個區域

由於溫泉魚是聞腳的味道而吃的，所以腳皮越厚味道越重，會吸引越多的魚來啄食，而店家也貼心為大家介紹玩法，分為去角質按摩以及純粹體驗兩種玩法，若是想要去角質按摩建議由大隻的溫泉魚玩到小隻，而只是想體驗被啄食樂趣的遊客則反之，店家表示，泡完溫泉魚池後，再浸泡五分鐘左右的碳酸氫鈉泉是最舒服。

▲各種溫泉魚的說明

▲碳酸氫鈉泉

店家將魚分為１－６種，第一種為朱文錦，無齒之魚，２－６種依序漸大為台灣鯛紅尼羅，具有腳底按摩以及去腳皮的功能，另外紅孩兒、黃金貴族以及藍天使三種溫群魚的嘴巴尖牙利齒，在啄食過程中會有些為觸電感！

▲超大隻的溫泉魚，被咬時有些微刺痛



▲較為小隻的溫泉魚

店家貼心準備坐墊以免弄濕褲子。而部落客也特別提醒遊客，若是有結痂、脫皮、蚊蟲叮咬以及嚴重靜脈曲張的遊客要視情況下水，以免造成不適！

▲店家有警示告牌提醒使用者

▲店家提供的坐墊

礁溪湯圍溝重口味溫泉魚

地址：宜蘭縣礁溪鄉仁愛路23號

開放時間：

週一~週五09:00–22:00

週六~週日09:00–00:00

電話： 0985 197 664