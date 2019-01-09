潑水節現省1900泰銖！泰國21國落地簽證免費延長至4月30日

▲21國泰國落地簽證免費政策延長至4月30日。（圖／記者蔡玟君攝）

旅遊中心／綜合報導

泰國免落地簽證政策延長了！根據新華社翻自曼谷外電指出，泰國政府於8日通過將延長21國免觀光落地簽證政策，原訂只到1月中延長至4月底，農曆春節與潑水節期間想去玩的旅客又可以省下一筆簽證費用。

泰國為刺激觀光在2018年11月宣告實施21個國家免落地簽證費，包含台灣、印度、中國、烏克蘭等21個國家，可省下落地簽證2000泰銖，約台幣1931元。泰國政府為吸引更多外國旅客朝聖如同農曆新年的傳統潑水節盛會，決定延長免簽證優惠至4月30日。

▲泰國潑水節慶典。（泰國觀光局提供）



提醒遊客11月至2月為泰國旅遊旺季，平時曼谷國際機場辦落地簽證至少要排隊數小時，加上實施21國免落地簽費政策再拉長等待時間，加上潑水節期間人潮爆滿，光是排隊可能就要等上四、五小時。對此，泰國觀光局也提出配套措施，遊客可事前上網申請電子落地簽（EVOA），需多付手續費525泰銖但可減少排隊時間，24小時內可知電子簽證是否通過。

＊泰觀局電子觀光落地簽證公告：

1. 線上申請作業流程需酌收服務費 525 元泰銖。

2. 申請時間為一個月內出發前往泰國的旅客, 即出發日往前計算30天內要去泰國的旅客都可以上網去申請。

3. 抵達時的電子簽證僅在申請表中註明的抵達日期有效。

4. 申請人必須是其中一個國籍的公民。

5. 根據內政部的公告，他們在抵達時被視為有資格獲得簽證。

6. 護照必須有效期超過180天，並且1張確切的頁面可用於簽證。

7. 訪問的目的是在泰國短暫停留/旅行不得超過15天。

8. 申請人必須在15天內獲得確認的往返機票。

9. 可以驗證泰國的住宿地址。

10. 有足夠的生活費（最低10,000泰銖/人，20,000泰銖/家庭） (或等值)。

1.申請電子落地簽證網址點此。

2.申請教學影片網址點此。