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時時香台北首店1/10開幕　開幕首4日三人同行送霸王甘蔗蝦

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▲微風南山美食（圖／記者黃士原攝）
▲時時香主打跨菜系中式料理。(圖／黃士原攝)

記者黃士原／台北報導

瓦城泰統集團第六品牌時時香RICE BAR於2017年初在台中登場，主打跨菜系中式料理，而在台中、新竹之後，終於在2019年初北上開店，台北首家門市就進駐微風南山6樓，歡慶台北首店開幕，首4日(1/10~1/13)，三人同行即送霸王甘蔗蝦3隻，每日限量10組；2月27日前至時時香臉書粉絲團按讚並分享人氣天菜圖，送招牌甜點楊枝甘露1份。

時時香集結川、台、粵等所有熱門中式人氣名菜，加上獨家配方，一餐即可全享「跨菜系中式美味」，如3.5杯雞有別一般三杯雞，特別選用「去骨的雞腿肉」，加上獨家配方特製的花雕酒與吸睛十足澎湃、高聳的薑片；川菜經典升級版超級麻婆豆腐除利用特調的花椒辣醬和豬胛心肉末一起熱炒，而且特別加入鴨血搭配嫩白豆腐的巧思；無敵豆酥嫩魚將炒得香酥又金黃的豆酥，以雙倍分量覆蓋整片雪白嫩魚，相當下飯。


▲時時香微風南山店店景。(圖／瓦城泰統提供)

還有以100％純鮮蝦泥製成的「霸王甘蔗蝦」，每一支都份量十足多汁開胃；以及《剝皮辣椒燉嫩雞》鮮嫩高湯為基底，特別加了剝皮辣椒，還有去骨雞腿肉和蛤蜊，湯頭更加清爽、鮮甜。

瓦城泰統更包括即將於農曆年前問世的全新第七品牌「YABI KITCHEN」，主打亞洲跨菜系美食，每一口都富含驚喜，讓喜愛星、馬、泰、港…等美味的消費者一次滿足。

關鍵字： 美食快訊 時時香

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