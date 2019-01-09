前進柬埔寨雕刻出來的王城！吳哥必推優質旅宿不藏私

文／七逗旅遊網 圖／盈達旅遊提供

2019年來了！你的新年新希望，是否包含探索更多世界上未知的景點呢？位在柬埔寨的吳哥遺址，包含高棉王國9-15世紀的都城與寺廟建築，過去隱藏在茂密的叢林中，直到19世紀才被發現，這才讓世人有機會見到被稱為「雕刻出來的王城」的小吳哥，和其他大大小小的遺跡。新的一年，玩東南亞，別再只去泰國，出發到柬埔寨，拓展你的旅遊地圖吧！



▲小吳哥前的蓮花池是絕佳的攝影地點。（圖／盈達旅遊提供）

小吳哥(吳哥窟)是來吳哥遺址必朝聖的景點，它是人類建築史上的奇蹟，裡裡外外精雕細琢的裝飾、主殿四周訴說著印度教神話的巨型石雕、廣場四個角落的仙女浮雕和高塔內的神話雕刻值得玩味，讓這座高棉王國的宗教建築增添幾分神祕的色彩。獨特的造型再配上周遭的地景，像是小吳哥前的蓮花池，也讓這裡成為受到攝影迷們歡迎的攝影棚。



▲女皇宮細膩的雕刻讓人忍不住湊近觀賞。（圖／盈達旅遊提供）



吳哥遺址的經典不只如此，由於吳哥遺址中大部分的建築都是黑灰色調，因此少數以粉紅色石頭建造而成的建築「女皇宮」顯得特別突出，這裡還擁有號稱全吳哥遺址最細緻、精美的壁畫雕刻，令人大開眼界；而從南門進入大吳哥城，可見到南門上方，四個方向都有大大的石雕，上面刻著高棉王國加亞華爾曼七世的面孔。走進大吳哥城，還有過去高棉王國每年舉行鬥象大會場地的鬥象台、擁有「微笑高棉」的大寶塔巴戎廟…等景點可欣賞，廣大的建築群一天絕對看不完，推薦在吳哥周遭住個幾晚，悠閒地體驗吳哥遺址風情。



▲吳哥柏爾蒙德酒店的景觀像是一幅熱帶風情畫。（圖／盈達旅遊提供）



探訪吳哥遺址，想擁有超享受的住宿體驗，千萬別錯過吳哥柏爾蒙德酒店、吳哥聖卡藝術酒店。擁有豪華列車「東方列車」、奢華河輪、在全球經營數十間精品飯店的品牌柏爾蒙德(Belmond)，相中吳哥絕佳的地理環境，設立了吳哥柏爾蒙德酒店。走進酒店，就像來到被熱帶植物包圍的秘密基地，時尚的柬埔寨建築，以原木、石材打造，溫馨舒適的氛圍令人放鬆，度假感十足。



▲吳哥柏爾蒙德酒店，運用藝術家的作品妝點。（圖／盈達旅遊提供）





▲入住吳哥柏爾蒙德酒店，連在客房中的浴室也能享受窗外綠意盎然的景色。（圖／盈達旅遊提供）

吳哥柏爾蒙德酒店客房中的擺設高級典雅，許多藝術品都是向柬埔寨藝術家訂製的，展現濃濃的高棉style，每間客房更擁有獨立露臺，隨時都可踏出房外，呼吸新鮮的空氣，觀賞酒店精心布置的景觀。酒店中還有一大亮點：當你悠游於室外被層層綠意圍繞的泳池，就像在叢林中游泳，即使不下水，也可以坐在池畔旁的躺椅發呆，靜靜欣賞戶外洋溢南洋風情的立體風景畫，也是一種享受。





▲吳哥柏爾蒙德酒店珍愛主廚套餐。（圖／盈達旅遊提供）



不僅如此，酒店專為盈達貴賓們設計製作的不同風味的珍愛主廚套餐，無論是柬式紅咖哩涼拌三式組合餐亦或是義式海鮮波隆套餐，從餐前酒到甜點值得你細細品嘗，跟著吳哥柏爾蒙德酒店台灣唯一指定代理─盈達旅遊限定行程玩吳哥，享受專屬奢華吧！



▲夜間的吳哥聖卡藝術酒店燈光美，氣氛佳。（圖／盈達旅遊提供）

盈達旅遊也在限定行程安排入住柬埔寨最大5星集團酒店旗下的吳哥聖卡藝術酒店，酒店裝潢完美結合時尚與藝術，展現了皇室般的霸氣與輝煌。曾為中國最高領導人的胡錦濤、美國國務卿希拉蕊．柯林頓(Hillary Clinton)…等多位國際政治界巨擘都在參訪柬埔寨時，指定入住這家飯店。盈達旅遊也贈送吳哥聖卡藝術酒店SPA精油按摩1小時，為你消除過去的辛勞。



▲五星吳哥聖卡藝術酒店中的Jasmine SPA，為柬埔寨最大連鎖SPA品牌。（圖／盈達旅遊提供）



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