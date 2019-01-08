快搶春節票！苗栗鐵道自行車第二階段試營運　2月便宜60元

▲苗栗軌道自行車2月第二階段試營運。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

苗栗舊山線鐵道自行車Rail Bike將於2月份進入第二階段試營運，第二階段試營運起採雙線通車，共分成3段遊程，每班車都會經過魚藤坪斷橋，沿途還有珍貴的鐵道文史導覽，讓遊客可以自由選擇想看的沿途風景，春節想朝聖的人可以開始搶票。

苗栗舊山線鐵道自行車Rail Bike第一階段試營運從去年8月9日延長至2019年2月1日，票價為280元；第2階段試營運計畫將採雙線通車，分成3段遊程，每段遊程90分鐘、票價220元，皆會行經高33公尺的魚藤坪鐵橋，從高空眺望龍騰斷橋古蹟遺址，且沿途都有深度導覽解說。

▲苗栗軌道自行車最多四人搭乘。



目前全線試運轉路線為勝興車站經龍騰站至鯉魚潭6號隧道折返，總時程1小時30分鐘，試營運期間原二段票價，特別優惠為全程單一特惠票價280元，明年正式營運時將恢復二段票價收費模式。

2月份則將啟用第二階段試營運2條新路線，A班次從勝興車站發車經龍騰斷橋到龍騰站；C班次龍騰站經龍騰斷橋到鯉魚潭6號隧道，來回總時程皆為1小時30分鐘，試營運單一特惠價220元，比第一階段便宜60元。

▲3遊程皆能從高空眺望龍騰斷橋古蹟遺址。



鐵路自行車結合高爾夫球車、小火車與自行車功能，一台最多可乘坐4人全程需戴安全帽、繫安全帶，全車禁菸也不能中途停車及下車，孕婦、高血壓、未滿6歲孩童、飲酒後皆不能搭乘。

一般遊客網路訂票開放訂購時間為乘車日前30天，記者實測春節連假剩票不多，A、Ｃ班次2月7日皆已額滿，春節假期想搭乘要加緊搶票。另外提醒遊客，2月份進入第二階段試營運，1月28日至1月31日因系統切換作業暫停營業，2月4日則為公休日。

《勝興車站》

地址：苗栗縣三義鄉勝興村14鄰勝興89號

訂票網站：點此

＊二月新增班次，票價220元

A班 ：勝興車站發車－經龍騰斷橋－回勝興車站

C班：龍騰站（龍騰斷橋旁）－經魚藤坪鐵橋－鯉魚潭龍騰站