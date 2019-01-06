市中心也可泡溫泉、都市無邊際泳池！雙北2018新開幕飯店盤點

▲2018新開幕星級飯店盤點。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

炎炎夏日泡進無邊際泳池中、冷冷冬日泡個療癒溫泉，這些享受可不是只有度假酒店才有，2018年多間國際星級酒店紛紛進駐雙北，不僅提供國內外遊客更多住宿選擇，也多了許多餐廳與假日偷閒放鬆的好去處，以下將盤點7間2018年新開幕的星級酒店。

1.阿樹國際旅店（arTree Hotel）

地址：台北松山區八德路三段76號

▲飯店各角落充滿著大自然元素。



台北鬧區竟然可以泡溫泉！凱撒集團在台北小巨蛋旁打造了全新原創品牌阿樹國際旅店，以樹的藝術為設計理念於2018年初正式開幕，飯店內共有139間森林系的主題客房，阿樹國際旅店打造三間「私人湯屋」，與工研院合作引進溫泉機，使用溫泉水結晶石，讓遊客不必舟車勞頓在台北市中心也可享受純正溫泉。

▲以叢林風打造的餐廳環境，就像在叢林裡用餐。



2.台北中山希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan）

地址：台北市中山區中山北路一段123號

電話：02 6617 0320

▲能眺望101煙火的景觀房，外頭還有陽台可以出外賞景。



全台首間希爾頓逸林酒店「台北中山逸林酒店」（DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan）在2018年底熱騰騰開幕，落腳星級飯店一級戰區中山，共有106間客房，其中可看到101的景觀煙火房全館共有11間。值得一提的是，入住時每位賓客都能品嚐經典的逸林酒店巧克力餅乾，且兒童入住不加價「18歲」以下都能免費入住。

▲經典的希爾頓巧克力迎賓餅乾，只有逸林酒店品牌才吃得到。



3.台北國泰萬怡酒店（Courtyard by Marriott Taipei Downtown）

地址：台北市中山區民生東路三段6號

▲飯店共有227間客房，有85間景觀房能眺望101大樓。（圖／台北國泰萬怡酒店提供）



台北國泰萬怡酒店於2018年12月正式開業，為萬豪酒店集團旗下在台第一間萬怡品牌直營店，位於中山區民生東路與建國北路交叉路口，地理位置交通便捷鄰近捷運行天宮站，227間房中有85間景觀房能眺望101大樓，讓遊客在跨年期間可以有更多的景觀房選擇。

▲行政樓層有座秘密空中花園。



4.天成文旅華山町（Hua Shan Din by Cosmos Creation）

地址：台北市中正區忠孝東路二段79號

電話：02 2351 5188

▲天成文旅華山町房間為童趣塗鴉風。



天成飯店集團旗下又多了一間設計飯店，此次走復古路線帶旅人走回1950年的華山，飯店建築體由第一銀行廢棄倉庫改建，打造為融合銀行、製酒主題的設計飯店。飯店由老銀行改建當然少不了金幣元素，飯店內處處可見金光閃閃的小裝飾，就連早餐卷也是由金幣代替，信用卡造型房卡，冰箱門把設計成金庫門把造型，桌上的記事本設計成支票簽單形式，處處都有小驚喜。

▲飯店為老銀行改造各角落都是最佳拍照打卡點。



5.台北士林萬麗酒店

地址：台北市士林區中山北路五段470巷8號

電話： 02 8861 2389

▲台北士林萬麗酒店（Renaissance Taipei Shihlin Hotel）。

台北士林萬麗酒店（Renaissance Taipei Shihlin Hotel）為全台第一家萬麗酒店，已於2018年8月正式試營運，擁有104間客房標榜每間客房都有浴缸，整間飯店亮點就是大台北城市裡的無邊際泳池。台北士林萬麗酒店座落於士林官邸花園旁，距離捷運士林站也僅500公尺，旅客想到周遭景點國立故宮博物院、陽明山國家公園和士林夜市都很方便，地理位置絕佳。

6.台北新板希爾頓（Hilton Taipei Sinban Hotel）

地址：新北市板橋區民權路88號

電話：02 2958 3000

▲希爾頓酒店頂樓無邊際泳池。



相隔15年國際連鎖酒店Hilton希爾頓酒店正式重返台灣市場，台北新板希爾頓酒店於2018年10月正式開幕，飯店規模大房間數多達400間客房，包括希爾頓客房、行政客房、愛心客房、豪華套房共5種房型，一間中餐廳與一間Buffet自助餐廳，頂樓還有一座無邊際泳池。

▲希爾頓酒店睽違15年再登台。



7.林口亞昕福朋喜來登酒店（Four Points By Sheraton Linkou）

地址： 新北市林口區文化三路一段1號

電話： 02 7727 6988

▲每間房都由大理石風格打造。



林口亞昕福朋喜來登酒店為林口首間國際級連鎖酒店，座落在桃園機場往返台北的中點，飯店以大理石風格為主題建造，號稱全台使用最多大理石建材的飯店，飯店內共有165間客房，最低房價大約4千元，色調以灰與米白為主配上大理石，營造出沈穩內斂的都會氛圍，氣派的樓層間還有座藏在都市叢林裡的透明泳池。

▲都市叢林裡的透明泳池。