只到11日！屏東縣市民「屏東週」玩花博門票半價優惠

▲台中花博至1月11日屏東縣市民半價優惠。（圖／台中市政府提供，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

台中花博入園人數已突破300萬人，為中台灣帶來大量觀光財，市政府也加碼推出各式優惠盼帶入更多人流，像是元旦起12歲以下兒童與台中市民同享免門票優惠，另外也推出「縣市週」優惠，即日起輪到屏東縣市民享優惠。

為邀請全國民眾一睹台中花博的魅力，市府推出縣市週活動，邀請各縣市民眾利用縣市週優惠期間，以半價購票入園。1月7日起至11日輪到「屏東週」，這段期間屏東縣民眾憑身分證明文件，即可享有全票半價優惠，門票原價350元，每人只要175元。

▲台中市民、中市新住民免費且可走專用通道入園。

台中市民、中市新住民及全球12歲以下兒童均可免費參觀台中花博外，各園區都設有「台中市民專用通道」，只要出示身分證、健保卡、居留證、護照等可辨識的有效證件，即可免費入園。另外，之前所推出的花博卡，已不再具有刷卡入園的功能，而是轉為具有悠遊卡功能的市民卡，可供民眾搭乘大眾運輸工具，或進入花博園區消費使用。

▲屏東縣吉祥物蔥寶在花博。



另外，屏東縣吉祥物蔥寶、蔥娃至1月10日止將在花博外埔園區、后里馬場園區、后里森林園區現身，宣傳1月7日至11日的屏東週，讓大小朋友可以和可愛吉祥物同樂。

＊台中世界花卉博覽會

時間：2018年11月3日至2019年4月24日

官網：https://2018floraexpo.tw/