口味爆多！台南包餡雞蛋糕3個45元　紅白湯圓、草莓免費加

點評：感覺得到老闆娘滿滿的愛！

▲吉bar分鮮奶手作包餡雞蛋糕。（圖／IG@tainan_hsien提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者彭懷玉／採訪報導

過完冬至，還在想念湯圓的Q彈滋味嗎？台南有間雞蛋糕以各式特殊口味帶起名氣，像是當季的鮮紅草莓配上金莎、厚豬肉加起士蛋、黑芝麻薏仁配波霸…，冬天還能免費加進紅白小湯圓，甜口味一份3個只賣45元，不預訂就準備排隊！

▲甜口味一份3個45元，還能免費加紅白小湯圓。（圖／翻攝自歸仁.仁壽宮.吉bar分鮮奶手作包餡雞蛋糕粉專，以下皆同）

位在台南仁壽宮對面的「吉bar分鮮奶手作包餡雞蛋糕」，由老闆娘一人獨立作業，在當地開立2年半的時間，老闆娘說，一開始只想做無化學添加物的雞蛋糕給小孩吃，因此對原料相當堅持，使用新鮮雞蛋和牛奶為基底，每天起個大早現打出好吃麵粉漿，品質無需擔心。

▲原本以「無包餡」雞蛋糕起家，之後才慢慢做出各種顛覆想像的「包餡」口味。

老闆娘說，原本以「無包餡」雞蛋糕起家，之後才慢慢做出各種顛覆想像的「包餡」口味！以當季、在地食材做為限定口味，並融入個人想法混搭，舉凡香蕉、芒果、泡菜、紅豆、蝦、明太子、南瓜、草莓、蔬菜、黑芝麻薏仁、湯圓、紅白小湯圓、蜂蜜炒核桃等，通通都試過，漸漸歸仁在地人對於「當日限定」產品開始感到期待，自己也愈做愈上手。

▲鹹口味則有起士Q、海底雞、扯後腿等，固定口味為3個45元。

適逢草莓當季，加上冬天也喜歡吃點大小湯圓暖胃，目前有黑糖麻吉、抹茶麻吉、葡萄蔓越莓（可免費加草莓）等；鹹口味則有起士Q、海底雞、扯後腿等，固定口味為3個45元；金莎巧克力草莓則為2個50元，老闆娘說，小湯圓可以包在任選的甜口味裡，不另外加費用，但要提前告知！若喜歡單純不複雜，沒包餡的雞蛋糕就有雞蛋牛奶、草莓、巧克力、花生芝麻等4種口味，一份5個40元。

▲嚐過的網友說，包了小湯圓的雞蛋糕像包進麻糬。

嚐過的網友說，「滿滿內餡跟小湯圓都快爆出來了！包上小湯圓像包了麻糬呢」、「加進爆漿花生和巧克力，趁熱吃外酥內Q像包進麻糬一樣Q彈好好吃，餅皮是烤得比較脆香的路線」、「海底雞裡面有蝦子跟明太子鮪魚」、「扯後腿是用鹹豬肉跟最愛的小鳥蛋！還有起司好吃。」

▲吉bar分坐落在學區，希望學生們吃完雞蛋糕有體力可以面對考試，希望每個人都能考出100分。

可愛的老闆娘說，因為吉bar分坐落在學區，希望學生們吃完雞蛋糕有體力可以面對考試，希望每個人都能考出100分，「最希望我兒子可以考100分啦！」老闆娘大笑，取其同音借義才取名為吉bar分（台語100分），加上喜歡招財貓圓圓胖胖的肚子，於是設計出粉紅招財貓做為店家的LOGO。

▲葡萄蔓越莓（可免費加草莓）。

吉bar分鮮奶手作包餡雞蛋糕

地點：台南市歸仁區文化街二段16號

營業時間：14:00~18:00（週三公休）