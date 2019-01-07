日本賞櫻前線預測　東京3/23開花、關西預估清明連假最美

▲佐渡島賞櫻名所真野公園。（圖／記者賴文萱攝）

旅遊中心／綜合報導

日本冬天還沒過完，第一波春天櫻花前線預測已經出爐，受到氣溫影響，日本南北開花情況與往年相比大不同，例如九州地區櫻花開花時間將比往年晚約3天一個禮拜，但關東、北海道則會比往年還要提早3至6天。

▲日本櫻花美景讓人著迷。（圖／記者賴文萱攝）

根據Qnew預測，2018年秋天起受到聖嬰現象影響，使日本在年底氣溫都比往年高約2度左右，因此預估直到2019年春天為止氣溫都會比往年還要高。受此影響，從櫻花休眠打破時間早晚到開花，部分地區開花時間與往年相比將延遲約5天時間；而一旦休眠時間被打破，2月以後受到氣溫影響開花的地區，可能會比往年提早3至6天。

▲京都平野神社櫻花。（圖／記者蔡玟君攝）

根據預測，九州地區開花時間預估都會比往年平均還要晚4至6天左右，預估開花時間落在3月26日至30日之間；每年都是熱門賞櫻地的關西地區，開花時間則與往年平均差不多，約落在3 月29日至30日左右開花，通常櫻花從開花至滿開需5至7天，因此在4月兒童清明連假前往日本時應可見到粉櫻紛飛的景象，但根據屆時氣溫仍有可能提早或延遲。

▲京都平安神宮櫻花。（圖／記者蔡玟君攝）

與九州、關西地區普遍較晚的情況相反，從北陸地區開始至關東、北海道地區，預估開花時間都會比往年平均還要早，以東京為例，預估開花時間為3月23日，東北地區則由福島打頭陣，4月5日就會開花，接著一路北移至北海道，札幌預計開花時間落在4月28日左右。