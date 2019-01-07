青花驕、沐越聯手進軍新店大坪林商圈　1/19試營運



▲加入了江津九葉青，青花驕的麻辣鍋有清新果香。（圖／黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

王品集團旗下的新品牌青花驕及沐越聯手進軍新北市，地點就在新店區大坪林商圈商辦大樓，兩店分居一、二樓，總坪數超過200坪，並預計在1/19聯合試營運。

去年一月青花驕麻辣鍋在有「台北表參道」之稱的中山北路，斥資2500萬打造全台首店，為了有別於市場上各家麻辣鍋品牌，王品特別進行市調，最後決定了青花驕麻辣鍋的口味是先辣、香，而後麻，使用有中國四大椒的重慶江津九葉青的青花椒，除了在熬煮鍋底使用之外，上桌之後還會提供沒有經過乾燥過的青花椒，讓客人親自搗碎加入鍋中，讓麻辣口感的鍋底多了清新的果香味。



▲將青花椒細細搗碎，研磨碎細後倒入鍋底，這個關鍵動作不只提鮮，更能讓青花椒的甘麻香均勻沾附肉片。（圖／黃士原攝）

青花驕麻辣鍋是以江津九葉青為味道的主角，再搭配燈籠椒、朝天椒多種純正辛香料拌炒而成的辣油與湯底融合，相較於台灣傳統偏重中藥香的川味麻辣鍋、帶點滷香的台式麻辣鍋，青花驕事業處經理呂意真說強調，青花椒麻辣鍋有著純正麻味，麻辣湯是可以喝的，還可以嚐到九葉青花椒獨有的清新果香，鍋底有辣、香、麻三種不同層次的衝擊。



▲越式經典料理現沖牛肉河粉中加入松露的現沖松露牛小排河粉。（圖／黃士原攝）

沐越以「道地越式」結合「經典法式」，在料理上展現別於坊間越菜的價值感，如菜單中的「現沖松露牛小排河粉」是取油花分佈均勻Choice等級牛小排，粉紅色澤片片鋪在滑口河粉上，主廚大方放進法式黑松露，再以牛骨、蔬菜和多種香料所熬製的獨家湯頭澆灌現沖，奢華香氣立刻撲鼻而來，讓一碗平價河粉提高美味層次。

如果說泰式料理少不了月亮蝦餅，越式料理則必吃甘蔗蝦，沐越店長表示，將混合花枝漿與蝦漿包裹在處理好的甘蔗條上，再外表裹上杏仁角和日本彩珠酥，接著再炸至金黃噴香，一口咬下有蝦子和甘蔗的鮮甜，吃到最後還會捨不得再咬幾下甘蔗，非得咬到沒有汁液。

青花驕新店民權店

店址：新北市新店區民權路100號1樓

沐越新店民權店

店址：新北市新店區民權路100號2樓