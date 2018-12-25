置身在森林中用餐！新社花園餐廳還能賞青楓、櫻花

點評：光在花園餐廳就可以待整天啦><

▲台中新社千樺花園。（圖片由一起趴趴照提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

台中大坑、新社周圍是一片充滿浪漫氣息的景點區，包括著名的新社古堡、安妮公主花園、薰衣草森林、心之芳庭等等，一年四季都有不同的花季可以欣賞，如果想要選擇一個景點悠閒的享受午後時光，該怎麼選擇呢？部落客一起趴趴照就在社團《旅遊超爽的！》中分享這個新社第一間的庭園餐廳！

▲千樺庭園餐廳坐落在森林中間，外觀也擺放許多植栽。

千樺花園餐廳位在新社花海旁，距離都市大約半小時車程，一起趴趴照介紹，庭園餐廳以法式料理著名，兩千多坪的園區內生態豐富，有高聳的樹林也有許多漂亮的庭園造景，也有很多棵百年老樹佇立在這裡，一年四季都有不同的花可以欣賞。千樺花園假日營業時間較長，平日週三週四公休，入園參觀的100園門票也可以折抵消費100元，餐點或是紀念品都可以使用，同時園區也有附設免費停車場。

▲餐廳內都使用透明的玻璃落地窗，用餐彷彿置身在森林當中。

千樺花園種植了槭樹、梅花、櫻花、櫸木、紫藤、山茶花等等上百種植物，庭園餐廳設計成玻璃屋的造型，被周圍的森林包覆，將室外的景觀設計延伸到室內，讓遊客在用餐的同時也能透過落地窗欣賞風景，就像置身在樹林當中。到庭園餐廳用餐建議可以事先預約，選擇正餐時間或下午茶時間，店內餐點都是使用在地的小農食材，擺盤精緻，並且不定期會更換菜單的內容，也可以依照預算，提供充滿驚喜的無菜單料理。

▲因為開園至今將近20年，因此許多步道上已經長滿了青苔，反而更加融入環境。

▲園內的草地上有許多小花海，不同的花種也都有標示名稱。

千樺花園開園到現在已經將近二十年，園內許多步道已經漲了青苔，但也因為這樣，反而更與森林結合。沿著步道走可以看見許多不同的景色，包括與百年老樹合照的木製長椅、懷舊水缸的庭園造景、草地間的小花海等等，只要是看到的造景都會有小指示牌標明花種，遊客可以邊欣賞邊學習，也可以找找看自己最喜歡的花種。除此之外，也有熱帶植物的小房間展區，走進去就彷彿到了熱帶森林一樣。

▲展示熱帶植物的小房間。

▲園內種植許多青楓，冬天變色時樹葉會變黃，別有一番風味。

▲許多花海中間會放置小喇叭，撥放輕音樂。

園區內種植了許多大棵的槭樹，也就是俗稱的青楓，等到冬天樹葉會變黃，相當壯觀，除了青楓以外還有整片的梅花和櫻花，花期的時候會被染上一片粉紅，十分壯觀。千樺花園內也有提供婚宴場所的服務，證婚的台上新人站在木製的地板被群花圍繞，簡單又浪漫。

▲千樺花園也有提供婚宴場所。

▲室內植物只開放一樓，這裡也是許多新人拍攝婚紗的地方。

一起趴趴照介紹，廣場上有一些盆栽和多肉植物可以選購，最旁邊還有兩棟建築，一棟藍色的小屋可以買紀念品，另外一棟玻璃牆面的則是室內植物園，但目前室內植物園只有開放一樓，是很多婚紗照喜歡的拍攝地點。千樺花園占地廣大，慢慢走的話也可以度過一個悠閒的下午，或是選擇在庭園餐廳喝下午茶，遊客可以選擇自己喜歡的花季前往。

▲紀念品店中放置許多乾燥花的裝飾，門票可以折抵消費。

▲園內也有許多棵已經有數十年，甚至數百年的老樹可以合照。





千樺花園餐廳

地址：台中市新社區協成里協興街61號

電話：04-2582-1141

營業時間：平日10:00-18:00、假日09:00-21:00、週三週四公休

供餐時段：午餐11:00-14:30、午茶14:30-17:00、晚餐17:00-21:00，晚餐僅六、日供應