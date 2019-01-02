奧斯陸「冰河」外型地鐵站　與自然景觀融為一體

▲挪威地鐵以冰河為發想。（圖／zaha-hadid.com）

文／麗塔

挪威首都奧斯陸，最近靠著兩個地鐵站吸引了世界的目光，主要原因背後操刀的Zaha Hadid建築事務所與 A-Lab以挪威冰河作為建築外部的發想，讓全世界都很好奇，最後表現出來的樣子究竟如何？

▲挪威地鐵新地鐵俯瞰圖。（圖／zaha-hadid.com）

根據孤獨星球網站，這兩座地鐵站Fornebu Senter站和Fornbuporten站是Fornebubanen地鐵線的一部份，建築師考慮到交通的目的是要將Fornebu半島與市中心連接，因此地鐵站作為樞紐意義格外重大。

▲地鐵內部的燈光隨時間會有變化。（圖／zaha-hadid.com）

挪威一直以來以自然地景：峽灣和冰河，在世界觀光佔有其獨特性，雖然城市不斷地開發，但是建築師希望發展城市的同時，可以保留該地的自然風貌。也因此建築團隊將自然作為建築外觀的設計，讓Fornebu Senter站可以表現出峽灣和峽谷的流動感。

▲地鐵內部的簡潔俐落的配色很有現代感。（圖／zaha-hadid.com）

由於挪威地處北境，冬季日照不足，在車站內部的設計，團隊特別設計了隨時間變化的燈光照明，搭配內部的幾何結構的廣場和以白色為主調的現代感設計，別於許多歐洲國家的地鐵站。