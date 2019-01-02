ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

奧斯陸「冰河」外型地鐵站　與自然景觀融為一體

ETtoday旅遊雲

▲挪威地鐵以冰河為發想。（圖／zaha-hadid.com）

▲挪威地鐵以冰河為發想。（圖／zaha-hadid.com

文／麗塔

挪威首都奧斯陸，最近靠著兩個地鐵站吸引了世界的目光，主要原因背後操刀的Zaha Hadid建築事務所與 A-Lab以挪威冰河作為建築外部的發想，讓全世界都很好奇，最後表現出來的樣子究竟如何？

▲挪威地鐵以冰河為發想。（圖／zaha-hadid.com）

▲挪威地鐵新地鐵俯瞰圖。（圖／zaha-hadid.com）

根據孤獨星球網站，這兩座地鐵站Fornebu Senter站和Fornbuporten站是Fornebubanen地鐵線的一部份，建築師考慮到交通的目的是要將Fornebu半島與市中心連接，因此地鐵站作為樞紐意義格外重大。

▲挪威地鐵以冰河為發想。（圖／zaha-hadid.com）

▲地鐵內部的燈光隨時間會有變化。（圖／zaha-hadid.com）

挪威一直以來以自然地景：峽灣和冰河，在世界觀光佔有其獨特性，雖然城市不斷地開發，但是建築師希望發展城市的同時，可以保留該地的自然風貌。也因此建築團隊將自然作為建築外觀的設計，讓Fornebu Senter站可以表現出峽灣和峽谷的流動感。

▲挪威地鐵以冰河為發想。（圖／zaha-hadid.com）

▲地鐵內部的簡潔俐落的配色很有現代感。（圖／zaha-hadid.com）

由於挪威地處北境，冬季日照不足，在車站內部的設計，團隊特別設計了隨時間變化的燈光照明，搭配內部的幾何結構的廣場和以白色為主調的現代感設計，別於許多歐洲國家的地鐵站。

關鍵字： 歐洲旅遊 挪威旅遊 奧斯陸 地鐵 冰河

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

如何消毒機艙座位？登機先擦酒精棉片30秒後才可觸摸

阪急「大阪-京都」榻榻米主題電車　票價只需150台幣

CNN提醒在日本旅遊重要10禮節　避免當地人異樣眼光

2018瑞典冰旅館開幕！15間主題有糖果屋、甜點店、水族箱

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

最美燒肉餐廳！碳佐麻里時代店開幕

日本1/7起開收280元「出國稅」

中壢「泰國流水蝦」吃到飽試營運

香港老字號「蘭芳園絲襪奶茶」登台

桃園6大新開景點

雲林遊落羽松林、粉紅小橋、玫瑰莊園

板橋室內親子免費景點「玩具銀行」

台中丼飯2大隻魷魚鋪滿碗公超級狂

基隆在地人激推9家銅板美食！

古坑IG熱點升級2.0！米奇造景首亮相

熱門行程

最新新聞更多

日本「出國稅」這10種人不用付

礁溪人氣平價早餐　必點起司牛煎餅

米其林餐盤歐傑洛義式餐廳歇業

暖冬補助一月玩台中省很大

Kitty彩繪車走入歷史？台鐵曝關鍵..

奧斯陸推「冰河」外型地鐵站

台灣人最愛10大旅遊城市

網狂敲碗春節加班車！台鐵「壓公布期限..

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366