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陽光海岸甜品節、海灘週六市集　2019昆士蘭活動節慶必訪清單

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▲2019年昆士蘭活動慶典。（圖／昆士蘭旅遊暨活動推廣局提供。）

▲2019年昆士蘭活動與慶典。（圖／昆士蘭旅遊暨活動推廣局提供，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

新的一年揭開序幕，翻開行事曆下一站想去哪流浪？如果想奔向南半球的陽光，到澳洲昆士蘭探險，那就絕對不能錯過以下的2019年大精彩活動與慶典，陽光海岸甜品節、海灘週六市集，快把它們用紅筆圈起來，通通列入必訪清單中。

1.布里斯本網球國際賽（Brisbane International Tennis）
日期：2018年12月30日至2019年1月6日

布里斯本網球國際賽熱身是一年一度的運動盛會，來自世界各地的網球巨星和球迷齊聚一堂，共同燃爆網球熱情，衛冕冠軍卡洛琳娜・普利斯科娃（Karolina Pliskova）、吉格爾・季米特洛夫（Girgor Dimitrov）和娜奧米・大阪（Naomi Osaka）等網壇巨星今年都將參賽。

2.2019黃金海岸百萬賽馬日（The Star Gold Coast Millions Raceday 2019）
 日期：2019年1月12日

▲2019年昆士蘭活動慶典。（圖／昆士蘭旅遊暨活動推廣局提供。）

▲魔幻百萬周歲馬拍賣會和魔幻百萬賽馬日都在國際上享譽盛名。

黃金海岸百萬賽馬日是昆士蘭地區備受關注的賽馬盛會，也是賽馬愛好者的狂歡節。在黃金海岸的藍天白雲下，參與者既能享受賽馬狂歡的樂趣，又能欣賞旖旎的海岸風光。賽馬結束後能盡享黃金海岸綿長的沙灘，體驗衝浪的樂趣，對外國遊客來說沙灘與賽馬結合的精彩盛會絕對一生難忘。

3.陽光海岸甜品節（Sunshine Coast Dessert Festival）
 日期：2018年2月16日

▲2019年昆士蘭活動慶典。（圖／昆士蘭旅遊暨活動推廣局提供。）

▲陽光海岸甜品節吃貨必訪。

澳洲世界（Aussie World）舉辦的陽光海岸甜品節簡直就是女孩們的夢想天堂，讓陽光海岸2019年以洋溢粉紅泡泡的甜點作為開端，各種各樣的口味和形狀的甜品將會在陽光海岸甜品節驚喜亮相，喜歡甜品的吃貨一定要參加，除了甜點攤位外，現場還有葡萄酒品嘗和小型音樂會。

4.努沙國際美食美酒節（Noosa International Food and Wine Festival）
 日期：2019年5月16至20日

▲2019年昆士蘭活動慶典。（圖／昆士蘭旅遊暨活動推廣局提供。）

▲小鎮努沙美食、美酒、沙灘夕陽完美組合。

喜歡美食美酒也喜歡沙灘派對，那麼選在5月中旬到風景如畫的小鎮努沙（Noosa）就對了！長達五天的慶典中將有來自世界各地超過200位廚師、食物生產和製造商以及釀酒師一起同歡。遊客可在海灘上享用美味健康的早午餐、與名廚共進晚餐、觀看現場烹飪示範、參加特別的海灘燒烤活動或海灘派對。

5.艾爾利海灘週六市集（The Airlie Beach Saturday Markets）
 日期：2019年每週六
地點：聖靈群島艾爾利海灘

▲2019年昆士蘭活動慶典。（圖／昆士蘭旅遊暨活動推廣局提供。）

▲艾爾利海灘週六市集。

艾爾利海灘週六市集只有每週六才對外開放，市集上商品琳琅滿目，有地方手工藝品、新鮮農作物、精美紀念品、藝術畫作等，令人目不暇給。如果正好安排到聖靈群島度假，不妨來艾爾利海灘週六市集逛逛，挑選自己喜歡的紀念小物，喝喝咖啡，享受漫步沙灘的悠閒氛圍

關鍵字： 澳洲旅遊 昆士蘭旅遊 非洲@大洋洲

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