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Party Time！來香港迪士尼樂園開米奇90歲慶生派對

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文／七逗旅遊網　圖／香港迪士尼樂園提供

2018年11月18日，迪士尼大明星米奇90歲了！這個風靡全世界的卡通人物，將再度於全球掀起一股旋風，想為你最愛的米奇慶生，就到離你最近的香港迪士尼樂園一起狂歡吧！

▲米奇90歲慶生▼ 。（圖／香港迪士尼樂園提供）
▲香港迪士尼樂園4款90週年紀念門票。（圖／香港迪士尼樂園提供）

為了慶祝米奇的90歲生日，從2018年11月至2019年2月，香港迪士尼樂園將會舉辦熱鬧的「米奇90派對盛事」，絕對讓所有來到樂園的米奇愛好者嗨翻天！慶典期間，樂園推出米奇、米妮、唐老鴨和布魯托4款紀念版樂園門票，值得粉絲們好好收藏。更令人驚喜的是，從米奇生日當天起，入場的粉絲還能得到特別版生日貼紙喔！

▲米奇90歲慶生▼ 。（圖／香港迪士尼樂園提供）
▲米奇與米妮將在美國小鎮大街現身，和粉絲們一起度過歡樂的時光。（圖／香港迪士尼樂園提供）

傍晚，「We Love Mickey！大街投影盛演」(生日特別版)將把現場氣氛炒到最高點！美國小鎮大街彷彿變成米奇的伸展台，兩旁街道繽紛的投影重現了過去米奇動畫中的經典片段，讓粉絲們不錯過米奇任何一個時期的風采。接著，就是重頭戲─米奇與米妮壓軸現身的時刻了！他們將會換上全新的90週年服裝閃亮登場，在歡樂的慶生歌曲中勁歌熱舞。

▲米奇90歲慶生▼ 。（圖／香港迪士尼樂園提供）
▲粉絲們千萬別錯過香港迪士尼樂園90週年限定商品。（圖／香港迪士尼樂園提供）

讓粉絲們心動不已的，還有90週年系列紀念商品！米奇公仔、服飾、發光棒、文具及玩具…等各式各樣的特別珍藏版精品，讓人買得超滿足，其中，18吋生日米奇玩偶、限定版米奇頭飾、棒球帽…等，更是在香港迪士尼樂園才買得到的獨家商品。

▲米奇90歲慶生▼ 。（圖／香港迪士尼樂園提供）
▲米奇氣球爆米花桶。（圖／香港迪士尼樂園提供）

開生日派對，怎能少了慶祝用的美食呢？90週年推出的「米奇氣球爆米花桶」，將為你在熱鬧的派對中補充體力。來到樂園中的餐廳、小餐車，也能買到「米奇魔法球特色飲品」，水果口味的蘇打飲料和繽紛米奇珍珠的雙重組合，為派對再加分。

晚上，也想和米奇與米妮膩在一起嗎？入住香港迪士尼樂園主題酒店，以港幣1,099元(約台幣4,375元)，額外選購房間主題佈置(含床旗、個人用品包、門貼裝飾、賀卡、拖鞋、氣球和米奇米妮絨毛玩偶)，就可以與你最喜歡的卡通明星睡在一起，還能把它們帶回家，讓它們長長久久的陪伴你喔！

▲米奇90歲慶生▼ 。（圖／香港迪士尼樂園提供）
▲2018年對米奇和粉絲們來說，是特別的一年。（圖／香港迪士尼樂園提供）

想一次購買這些限定商品，嚐遍特別的美食，和米奇、米妮相伴入眠，就趕快趁派對結束前來香港迪士尼樂園吧！2019年的春節連假有9天，樂園中也將舉辦春節特別活動，可同時體驗新春、生日party兩種熱鬧的氛圍，恰好是免請假就能愉快出遊的好時機喔！

推薦行程：
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更多資訊：
東南旅遊
電話：412-8688(手機+02)

關鍵字： 米奇 迪士尼 慶生 香港 樂園 香港迪士尼 90週年 七逗 東南旅遊

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