哈韓迷、吃貨注意！饗樂米其林～韓國來了

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊提供

跟團去韓國玩樂、吃美食，不想再被購物站打壞遊興嗎？2018年最新「金質旅遊獎」得獎行程已出爐，東北亞地區得獎行程之一的「饗樂米其林韓國5天」，是由鳳凰旅遊精心企劃的無購物行程，而且帶你去吃台灣吃不到的韓國美味，品嚐米其林推薦美食，讓你愉快享受旅程的分分秒秒，這也是金質旅遊獎創辦以來，第一次出現韓國行程獲獎！





▲饗樂米其林韓國5天獲得金質旅遊獎肯定。(圖／鳳凰旅遊提供)



鳳凰旅遊已連續七屆榮獲金質旅遊獎，這一次更是創下歷屆得獎行程最多的旅行社，共有7大行程獲得殊榮肯定。想跟團出國，推薦報名鳳凰旅遊推出的優質行程喔！





▲鳳凰旅遊共有七大行程獲得金質旅遊獎，是得獎行程最多的旅行社。(圖／鳳凰旅遊提供)

跟著鳳凰旅遊到韓國吃香喝辣，絕不踩雷！在榮獲金質旅遊獎的韓國行程中，安排享用各式各樣讓人口水流不停的美食，像是受到2017米其林指南推薦的「滿足五香豬腳」，微酸的蒜醬、小白菜再加上軟嫩豬腳肉的組合讓人超滿足！





▲滿足五香豬腳最迷人的美味。(圖／鳳凰旅遊提供)

還有同樣獲得2017米其林指南推薦的「Gobong Samgye-tang高峰」，藥泉桑黃蔘雞湯絕對是必點美食，說它是店裡的招牌菜也不為過！這道料理在傳統的蔘雞湯中加入上等桑黃，為原本的雞湯大大加分，雞肉、雞肚中的糯米也因吸收了更升級的雞湯精華後，嚐起來更鮮美。





▲每喝一口藥泉桑黃蔘雞湯，都能嚐到精華中的精華。(圖／鳳凰旅遊提供)





▲韓國排隊名店藥泉桑黃蔘雞湯，台灣吃不到哦。(圖／鳳凰旅遊提供)

喜歡海味的話，人氣美食「龍蝦海鮮巨寶盆」、享有SBS特別推薦AAA等級餐廳殊榮的「大蟹國家長腳蟹」也絕不會讓你失望！看見龍蝦海鮮巨寶盆中滿滿的龍蝦、鮑魚、八爪魚、扇貝等，你就知道這道美食的名字可不是隨便取的！更特別的是，在這些豐盛的海鮮中，還藏著一隻吸飽了海鮮精華湯汁的雞喔！





▲澎湃的龍蝦海鮮巨寶盆重磅登場。(圖／鳳凰旅遊提供)

大蟹國家長腳蟹餐廳，食材上採用國外進口的新鮮蟹類，其中長腳蟹擁有超高人氣，店家將以最能品嚐到長腳蟹鮮美、Q彈肉質的方式，為你料理出最令人難忘的美味。





▲大蟹國家長腳蟹，帶給你意想不到的絕妙好滋味。(圖／鳳凰旅遊提供)



▲北村韓屋村保存了朝鮮時代上流社會的宅邸。(圖／鳳凰旅遊提供)

如何玩韓國最精彩？鳳凰旅遊依據美食、旅遊聖經《米其林指南》，嚴選出韓國必吃必玩行程，絕對讓你留下美好的旅遊回憶！來首爾，米其林指南推薦的景點─北村韓屋村、景福宮，都呈現出韓國的古典魅力。北村韓屋村已有600年的歷史，將朝鮮時代的貴族住宅完整保存，悠遊在巷弄間，總是讓人驚喜無限；過去有多代君王都在景福宮的勤政殿登基，景福宮在首爾的五大宮闕中，是規模最大、設計最華麗的宮殿，充分展現韓國皇宮特色，是各國觀光客拍照打卡的熱門地點。



▲春天來景福宮，還能欣賞美麗的櫻花。(圖／鳳凰旅遊提供)





▲景福宮很能感受傳統韓國之美。(圖／鳳凰旅遊提供)



想離開首爾市區透透氣，原本是花崗岩採集場的抱川藝術谷擁有山水畫一樣精緻的風景，尤其天州湖的花崗岩、碧綠的湖水更是夢幻不已，也成為韓劇《藍色海洋的傳說》、韓版步步驚心《月之戀人－步步驚心：麗》的拍攝場景。





▲抱川藝術谷碧綠的湖水、花崗岩形成獨特的景致。(圖／鳳凰旅遊提供)

哈韓迷想感受韓國潮流時尚，大肆敗家、採購喜愛的韓星代言商品，來韓國的流行時尚指標─明洞準沒錯！各式各樣的服飾配件、美妝產品都能在這裡找到，保證讓你買到手軟。若想在首爾市區感受悠閒的時光，清溪川是個不錯的選擇。經過整建後的清溪川擁有清澈的水質，沿岸鋪設的走道、廣場充滿現代感，讓生活在繁忙首爾的居民，也能享受潺潺流水演奏的美妙音樂。





▲清溪川現在已成為大受首爾市民、觀光客們歡迎的景點。(圖／鳳凰旅遊提供)

推薦行程：

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