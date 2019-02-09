新年更新旅遊清單！「9個獻給獨旅女孩」的旅遊目的地

點評：都超讓人嚮往的！

▲越來越多女性喜歡獨自旅行，推薦「9處適合獨身女子前往的旅遊目的地」。（圖／Photographer:Burst／stocksnap）

旅遊中心／綜合報導

有伴一起旅行很歡樂，但有時也會想一個人靜靜走在異國街頭，更能深入認識當地文化，和在地人打交道。《Reader’s Digest》推薦「9處適合獨身女子前往的旅遊目的地」，若妳有嚮往獨自旅行，就從清單內找尋靈感吧！

▲哥斯達黎加（Costa Rica）。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay，以下皆同）

1. 哥斯達黎加（Costa Rica）

足跡踏遍世界各地的Ketanga Fitness Retreats說，哥斯大黎加的人民熱情好客，氣候時而晴；時而暴雨，反而造就輕鬆而混亂的微妙融合，人們也更有包容和多樣性。

2. 日本高野山（Mt. Koyasan Japan）

世界旅行者Shannon Ullman表示，妳可以在高野山佛教寺廟裡過上一夜，體驗日本傳統文化，睡在蒲團編織的地板上，與僧侶們共用浴室沐浴，並在早晨參加冥想課程，相當適合想靜心的女生。

▲義大利托斯卡尼（Tuscany, Italy）。

3. 義大利托斯卡尼（Tuscany, Italy）

旅行社金伯利哈特指出，「這絕對是世界前15名值得造訪城市之一。」托斯卡尼不只是葡萄酒盛產地，此地更給你充裕的時間去放鬆和思考。可以搭巴士到附近的釀酒廠和小村莊品酒、或參觀電影場景，和熱情、友好的當地人交流。





▲希臘米可諾斯（Mykonos, Greece）。

4. 希臘米可諾斯（Mykonos, Greece）

在夢想開始之前，Cruise Specialists的Kiersten Likkel在30歲之前已旅遊超過70個國家，而她建議可以到希臘米克諾斯，這座島嶼在Instagram上已相當有名氣，美美的海灘、聞名的夜生活。但這裡就跟歐洲其他國家一樣，竊賊無所不在，需隨時看緊錢包。

5. 瑞士（Switzerland）

Eat Travel Rock的旅行者兼主持人Kelly Rizzo說，瑞士雖然很貴，但你絕不會後悔獨自到這徒步旅行。火車線路綿密、班次多，可以輕鬆到達全國各地，甚至是德國和法國，唯一該做的就是克服時差問題。





▲愛爾蘭（Ireland）。

6. 愛爾蘭（Ireland）

施瓦茨說，愛爾蘭相當適合喜歡冒險的獨旅女性，無論是選擇像都柏林或其他區域，或是到郊外漫步，施瓦茨說，不妨安排入住愛爾蘭鄉村，體驗騎馬、吃吃當地飲食。

▲越南胡志明市（Ho Chi Minh City）。

7. 越南胡志明市（Ho Chi Minh City）

Likkel說，即使預算有限，在胡志明市也能玩得愉快，這裡有相當深厚的歷史文化值得細細品嚐。喜歡大啖小吃的美食饕客，漫步在這座新興城市絕不會感到孤單，Likkel補充，妳應該在變得更繁榮前去走走看看。





▲葡萄牙波多（Porto, Portugal）。

8. 葡萄牙波多（Porto, Portugal）

對於喜歡沉浸在文化氛圍的旅人，可以選里斯本為起點體驗城市之美，然後到波多遠離喧囂。「按照自己的節奏探索這個美麗的城市，盡可能多花點時間在蜿蜒的街道上漫步，享受繁華的杜羅海濱氛圍，同時直接從源頭品嚐美味的葡萄酒。」據旅行專家稱，這些是2019年最佳遊覽地點。

▲美麗的海灘是巴拿馬的旅遊標幟。

9. 巴拿馬（Panama）

Schwartz說，這個國家雖小，卻提供了獨特的文化魅力。博卡斯德爾托羅是一個很好的起點，可以從事許多冒險活動，美麗的海灘之外，旅館和飯店均是平易近人的價格，這是一個擴大社交網絡的好機會，也可跟尋求冒險的獨旅女性交流。