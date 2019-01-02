鬍鬚張的滷肉飯這次沒漲價　這三天還推買一送一活動



▲鬍鬚張滷肉飯買一送一活動 。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報導

鬍鬚張從元旦1月1日起漲調47項商品，大部份漲5元，漲幅最高超週1成。不過，這次滷肉飯與雞肉飯沒有漲價，而且還從1月1日至1月3日推出期間限定的買一送一活動，只這三天到鬍鬚張買滷肉飯就送滷肉飯兌換券。

這次調漲品項涵蓋了蔬菜類、湯品甜點類、肉類、便涵蓋等47項產品價格，平均調幅5%，主菜類(含便當)漲5元、青菜類漲5元、湯品(含甜湯、飲料)漲5元、鴨蛋漲1元、老波嫩肉漲2元。不過除了漲價，鬍鬚張的排魚雙寶便當、雞魚雙寶便當及豬事雞祥商務便當都調降5元。至於招牌的滷肉飯與雞肉飯則不在漲價名單中，滷肉飯與雞肉飯售價39元不變，而且還在1月1日至1月3日推出滷肉飯買一送一優惠活動。





▲這三款便當沒有漲，還調降5元。(圖／黃士原攝)



這次調漲，鬍鬚張在公告裡表示，主要是因為經營與食品維護成本上升，選用的食材品質較高，價位走勢不一定跟整體均價一樣，再加公司針對食安維護的成本上升，為了提供顧客安心美味的產品，因為108年1月1日起調整部份商品價格。

鬍鬚張也提到在食安維護的努力，包括與檢驗公司(SGS)合作並透過QRcode讓消費者了解食材、成品安全性，在2018年主快篩檢測農藥殘留、動物用藥殘留、微生物、基改作物、黃麴毒素及過氧化氫、二氧化硫化學試劑殘留等，外檢加自檢469種檢測項目共約2300件。

而在門市上，鬍鬚張說旗下每間門市檢測儀器皆配置8項以上設備(油脂品質把關的總極性設備、各式各樣溫度計、鹽度計、糖度計等)做好品質把關，同時也取得台北市及新北市餐飲衛生管理優級驗證。然後，現在已有97位同仁具有中餐丙級證照。





