台中綠意森林花園餐廳　漫步「白色竹林步道」超唯美

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：超想去的啦~~~><

文、圖／滿分的旅遊札記

台中美食餐廳林立，吃都吃不完，城市裡的綠意庭院，原來也是間美食餐廳。山姆派樂餐廳外觀綠意盎然，唯美又療癒，來訪走遊，像是闖入森林花園裡用餐，館內充滿園藝造景，讓人相當放鬆，餐廳餐點豐富，提供早午餐、簡餐和下午茶，戶外綠地寬廣，還有藝術竹林步道能美拍散步，很適合悠閒的午後來這品嚐美食，玩拍放空唷！

台中天氣晴，滿分又來台中趴趴走，一早欣賞沐心泉限定的白雪木花海，實在迷人，午餐時刻，咱們來到市區的山姆派樂覓食，山姆派樂是一間隱身在城市裡的園藝餐廳，餐廳外觀繽紛的招牌，還蠻吸引旅人的目光，PS：附近可臨停汽車唷！

哇~山姆派樂餐廳入口處也太美了吧！有落羽松和紅花迎賓接待，美景令人充滿期待，只要有美景，滿分就會迫不及待的入館探索。





入園前來看看山姆派樂的小叮嚀，山姆派樂入園低消$150/人，用餐時間90分鐘，且禁帶外食嘿，山姆派樂同時也是間寵物有善餐廳，但需要將寵物放置籠內和推車裡唷！

才剛入園滿分就喜歡上綠草皮的空曠自在，草皮中間還有一座大樹乘涼處，坐在這裡吹風觀景，也是種簡單的享受呢！

山姆派樂草地旁有一處竹林步道，比較特別的是，一根根的竹子居然是白色滴，滿分覺得彷彿是森林裡的藝術裝置，站在草地上取景，也是情境滿分呀！

白色竹林步道較為狹窄，一個人走剛剛好，滿分走在竹林裡也覺得好美好好拍，白色的竹子，搭配周圍綠葉當背景，不特別說，還真有在森林裡漫遊的fu，滿分真的很愛拍～小小竹林也是快門按不完，不過～綠地草皮蚊子不少，建議要擦防蚊液啦！不然真的會像滿分整隻腳紅豆冰呀（冏”）

山姆派樂戶外大草原就讓滿分玩拍好一會兒，收錄滿滿美圖後，總算甘願往餐廳覓食啦，山姆派樂餐廳入口也有佈置滿滿的花草盆栽，充滿日系小新清，讓心情也整個大放鬆，餐廳外的小椅子，絕對是讓旅人合影滴（哈！）

山姆派樂餐廳裡也佈置的好療癒，以植物來裝點餐廳，像是來到溫室的小花園，簡約不單調，讓旅人們入館都會覺得很舒心。

山姆派樂裡還有一區是多肉植物區，桌上的盆栽除了供旅人欣賞，也有販售唷！小盆栽好古錐，搭配腳落生物，感覺更有活力，印象中，滿分之前去彰化田尾，也買不少盆栽呢！

山姆派樂。MENU

山姆派樂主打咖哩飯，也是人氣美食，另外還提供早午餐、定食和各式飲品，看菜單上的圖片就覺得好好吃唷，山姆派樂入館低消為$150/人，滿分覺得整體餐點價格不算太貴唷，而且菜單品項也蠻豐富滴呢！

山姆派樂室內用餐空間舒適佔地寬廣，四周是綠色植物，真的有花園餐桌的感覺耶，PS：畫單後，需自行到櫃台點餐唷！

山姆派樂不收服務費，茶水餐具採自行取用唷，需要什麼餐具，朋友們就自己來吧！

卡滋唐揚炸雞咖哩飯 $240

Kevin最愛吃咖哩飯，咖哩一定是必點滴，上桌的炸雞咖哩飯感覺份量十足，再搭配蔬食和，看起來很豐富耶！

日式咖哩帶甜味，滿分覺得很香很好吃，炸雞塊的部份，麵衣香酥脆薄也很讚，雖說~白肉的部份比較少，但吃起來還是很香，滿分很推薦山姆派樂的咖哩飯唷



炸牛排早午餐 $270

滿分當天點的是炸牛排早午餐，滿滿餐盤上桌，澎派豐盛又可口，有主餐牛排、炸薯條、生菜和雜糧吐司

上餐時，滿分就等不及開吃了啦！

山姆派樂的吐司也很特別，是健康的雜糧麵包，非常好吃，咀嚼香氣十足，沾點奶油也很香呢！

主食炸牛排和滿分想像的很不一樣，牛肉還不錯吃，不過少了酥脆的外衣，吃起來帶筋有嚼勁，但也有點柴啦！建議搭配鹽巴或蕃茄醬提味，會比較好吃唷！早午餐份量十足，整盤下肚超級飽的啦！

伯爵紅茶 $80

山姆派樂點套餐可折30元搭配飲品，滿分當天點了最愛的伯爵紅茶，輕甜香氣好好喝，天氣熱冰涼更解渴唷！

飽餐後，滿分不想離開在草地上悠遊散步，還蠻喜歡停留在樹下放空的感覺，山姆派樂是個假期放鬆用餐的好去處！園區佔地寬廣，綠草竹林相當唯美，還能穿梭竹林漫遊，並在樹下乘涼，山姆派樂的餐點好吃，價格也不會貴，置身在園藝庭院裡用餐也很愜意啦！

山姆派樂 SAMpartner

地址：台中市北屯區和祥七街32號

時間：9：00－18：00（週六營業至20：30，週一公休）

電話：04 2436 7367